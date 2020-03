HOROSCOP. Compatibilitate zodie Berbec. Cum sunt relațiile nativului cu celelalte zodii?

HOROSCOP. Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodia Berbec.

HOROSCOP. Compatibilitate zodie BERBEC- BERBEC

HOROSCOP. Intimitate – 65%

Berbecii se respecta pe sine si au personalitati puternice. Le este foarte usor sa isi arunce hainele si se se bucure unul de celalalt. Singura probleme care apare in calea lor este egoismul. Armonia sexuala este foarte importanta pentru ei, dar s-ar putea sa-si reproseze reciproc lipsa de emotie. Nu se gandesc la partener decat ca la un obiect sexual, iar interactiunea umana este aproape de zero.

HOROSCOP. Incredere – 55%

Berbecul are un comportament ciudat atunci cand nu spune adevarul. Intra in defensiva si devine agresiv. Dar cand sunt doi in aceeasi situatie? Vor fi ca doi copii intr-un parc care se cearta pe jucarii. Se vor acuza reciproc de diverse.

HOROSCOP. Comunicare si intelect – 85%

Imagineaza-ti doua persoane frumoase, goale, dandu-se cu capul de pereti. Aceasta este cel mai bun tablou care poate ilustra o relatie intre doi Berbeci. Desi foarte inteligenti, au o incapatanare ciudata care duce pana la stupid. Cei doi se inteleg si comunica foarte bine doar cand au aceleasi idei. Cand se contreaza, ies scantei, mai ales cand sunt obositi.

HOROSCOP. Valori – 95%

Berbecii apreciaza foarte mult abilitatea unei persoane de a merge inainte. Doi Berbeci vor intelege perfect aceasta situatie. Vor lupta impreuna pentru dreptate. Vor fi un fel de Robin Hood care valoreaza adevarul, onoarea si respectul. Si sunt foarte pasionali cand vine vorba despre aceste valori.

HOROSCOP. Activitati – 95 %

Marte ii face activi, deci doi Berbeci vor avea multa activitate fizica: plimbari, sporturi, catarari montane si sex. Pot gasi multe pasiuni comune.

HOROSCOP. Total – 75%

Cand doi Berbeci se intalnesc, unul trebuie sa stapaneasca la perfectie arta de a ramane calm. Altfel, vor face rocada des de la pasiune la agresiune. Le plac aventura si sexul. Rabdarea si responsabilitatea sunt in detrimentul lor si ambii trebuie sa invete aceste lectii daca vor sa reziste impreuna.

HOROSCOP. Compatibilitate zodie BERBEC – TAUR

HOROSCOP. Intimitate – 65%

Berbecul este patronat de Marte, in timp ce Taurul este de Venus. Ambele planete au legatura cu relatia fizica, diferentele apar, insa, la telul final. Berbecul este ghidat de instinct si doreste perpetuarea speciei si raspandirea materialului genetic. In timp ce Taurul vrea satisfactie. Taurul vrea implicare emotionala, pasiune si senzualitate. Berbecul vrea doar sex si atat.

HOROSCOP. Incredere – 80%

Atat Berbecul, cat si Taurul au abilitatea de a forma un cuplu bazat pe onestie. Niciunul nu se fereste de provocari si au o atitudine pozitiva in fata angajamentelor. Pot aparea, insa, infidelitati in relatiile de cuplu intrucat sunt in cautarea continua a iubirii adevarate. In plus, Berbecului ii lipseste emotia, iar Taurului increderea de sine, ceea ce-i face pe amandoi susceptibili triunghiurilor amoroase.

HOROSCOP. Comunicare si intelect – 40%

Stie toata lumea: si Taurul si Berbecul au coarne. Nu doar ca sunt foarte incapatanati, dar nici macar nu isi inteleg incapatanarea. Berbecul tipa, urla, se manifesta. Taurul in schimb nu face nimic. Doar se infoaie, isi ridica sprancenele si tace. Cand e nervos, Taurul nu mai aude. Ceea ce-l irita si mai mult pe Berbec. Ca sa aiba o buna relatie impreuna, Taurul trebuie sa isi stabileasca niste limite foarte clare si sa aiba incredere in el, in timp ce Berbecul trebuie sa lase vocea mai jos. Macar putin.

HOROSCOP. Valori – 90%

O zona in care Berbecul si Taurul sunt compatibili, desi par diferiti. Principalul lor obiectiv este securitatea materiala. Ambii pretuiesc curajul, puterea, onoarea. Se inconjoara de oameni care sa nu-i dezamageasca.

HOROSCOP. Activitati – 40%

Berbecul si Taurul sunt firi diferite. Berbecul este agitat, gata oricand de actiune. Are nevoie de activitate fizica. Taurul are nevoie de odihna pentru a-si incarca energiile. Chiar si daca beau o cafea impreuna, Berbecul se va plictisi dupa 20 de minute, in timp ce Taurul inca isi va savura picatura cu picatura cafeaua. Singura activitate in care ar avea ceva in comun este plimbarea in natura.

HOROSCOP. Total – 63%

Aceasta relatie are nevoie de multa munca pentru a rezista. Berbecul si Taurul trebuie sa invete sa-si respecte diferentele, sa-si asculte parerile si sa se impunga cat mai putin.

