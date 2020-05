Horoscop. Compatibilitate zodie Gemeni. Cum sunt relațiile cu cele 12 zodii

Horoscop. Compatibilitate zodie GEMENI – BERBEC

Intimitate – 90%

Cand Berbecul si Gemenii se intalnesc nu se stie unde vor ajunge. Libidoul crescut al Berbecului stimuleaza creativitatea Gemenilor. Niciunul nu este interesat de ce crede celalalt, deci va fi o combinatie de pasiune, energie si curiozitate. Amandurora le place sa experimenteze, iar natura razboinica a Berbecului este perceputa ca joc erotic de catre Gemeni. Ca sa nu mai vorbim ca elementul Aer din Gemeni este ca oxigenul pentrul Focul din Berbec.

Incredere – 40%

Cand vine vorba de incredere intre Berbec si Gemeni, lucrurile nu stau chiar asa de bine. Berbecul este pasional, dar si foarte gelos. Gemenii sunt schimbatori si le pun rabdarea la incercare Berbecilor. Gemenii par distrati si distanti, drept pentru care Berbecul isi va cauta fericirea in alta parte.

Comunicare si intelect – 85%

Berbecul nu este maestru in comunicare, capitol la care Gemenii exceleaza. Dar cum Gemenilor le place rolul de profesori, cu siguranta il vor instrui pe Berbec in arta conversatiei. Asta daca Berbecul accepta rolul de invatacel. Daca nu, sporovaiala continua a Gemenilor ii poate scoate din sarite pe Berbeci. Lipsa respectului dintre ei ii poate duce la o ruptura serioasa.

Valori – 75%

Berbecul apreciaza abilitatea oamenilor de a fi clari si concisi. In schimb, Gemenii sunt foarte vorbareti. Vorbesc mult despre de toate, ceea ce vine in contradictie cu idea Berbecului despre comunicare. Deci, nu fac casa buna impreuna, din acest punct de vedere. De partea cealalta, Gemenii apreciaza cunoasterea si mintea rationala. Desi Berbecul poseda asa ceva, este mult prea impulsiv pentru gusturile Gemenilor. Daca cei doi parteneri nu isi respecta reciproc nevoile, daca nu au un nivel asemanator de educatie, daca nu au interese comune, este foarte greu sa faca echipa buna impreuna, cu atat mai mult sa formeze un cuplu.

Activitati – 50%

Berbecul si Gemenii apreciaza miscarea. Berbecul domina prin energia lui atomica, iar Gemenii domina prin idei si creativitate. Se motiveaza si se provoaca reciproc si niciunul nu e dispus sa zica NU.

Total – 74%

Impresia generala este ca cei doi ar putea face casa buna impreuna. Relatia lor ar fi provocatoare, plina de aventura. Principala problema intervine in lipsa de romantism si de incredere. Ambii simt nevoia de libertate. Cu toate acestea, pofta de aventura ii poate salva pe amandoi si sa ramana impreuna datorita acestui liant.

Horoscop. Compatibilitate zodie GEMENI – TAUR

Intimitate – 5%

Taurul este un semn senzorial de Pamant, cu o nevoie profunda de atingere fizica si de as satisface toate simturile. De cealalta parte, Gemenii au nevoie de stimulente intelectuale si nu le pasa atat de mult de petrecerea timpului in bratele cuiva. Nu este ca si cum nu ar trebui sa fie atinsi deloc, dar ei trebuie sa stie ca sunt iubiti si acceptati in multe feluri. Atingerea este si ea printre aceste modalitati, insa nu primeaza. La urma urmei, Gemenii sunt semn de aer si in lumea gandurilor lor trebuie sa fie agitatie. Comunicarea este puternica si poate da posibilitatea unei vieti sexuale bune.

In timp ce Taurul putea sa ramana acasa, in pat, tot timpul, giugiulindu-se cu partenerul si comandand mancare, Gemenii vor sa iasa si sa fie intimi in locuri mai putin retrase. Viata lor sexuala ar putea deveni sursa majoritatii problemelor de cuplu, mai ales ca Gemenii se vor plictisi rapid, iar Taurul va fi deranjat de lipsa de implicare emotionala a Gemenilor.

Incredere – 10%

Increderea poate fi o problema reala pentru acest cuplu. Gemenii devin suspiciosi cand cineva incepe sa le impuna restrictii. Taurul, in majoritatea cazurilor, traieste pentru ziua in care va gasi persoana cu care sa se aseze la casa lui si sa se angajeze intr-o relatie de durata. Daca nu isi incep relatia pe o fundatie bazata pe adevar si incredere, unde primul lucru pe care il invata unul despre celalalt ar fi nivelul de angajare dorit de fiecare dintre ei, va aparea o adevarata problema cu incredere.

Partenerul Gemeni va incepe sa se gandeasca la scuze pentru a iesi din orice obligatie impusa de catre Taur, doar pentru a evita sa ii raneasca sentimentele. Taurul va simti ca ceva este gresit si va incepe sa urmareasca obsesiv comportamentul partenerului sau, precum si lucrurile pe care le spune. Ceea ce va creste neincrederea intre ei, mai ales daca Taurul se enerveaza si incepe sa se razbune.

Intentiile partenerului Gemeni sunt adesea interpretate gresit si acest lucru duce la o alta serie de situatii care ii va rani pe amandoi. Este foarte important pentru ei sa se discute in detaliu despre ceea ce doresc ambii pentru ca relatia lor sa prospere. In acest fel, neintelegerile ar putea fi prevenite si nu s-ar ajunge la o lipsa periculoasa de incredere.

Comunicare si intelect – 60%

Taurul este un semn care precede Gemenii. In sensul astrologic, acest lucru ne spune ca semnul Gemeni nu ar exista daca Taurul nu ar fi acolo. Practic, inseamna ca partenerul Gemeni nu ar face prea mult daca nevoile sale fizice nu ar fi fost satisfacute. Acesta este punctul lor comun foarte puternic. Partenerul Geaman are nevoie de o persoana precum Taurul care stie exact ce trebuie sa faca in scopul satisfacerii sale fizice.

Este foarte usor pentru un semn de Aer, asa cum este partenerul din Gemeni, sa uite sa manance la pranz sau sa nu doarma cateva ore. Sunt atat de multe lucruri interesante in lume pe care pur si simplu nu doreste sa le rateze. Partenerul Taur, insa, ar putea sa gateasca o masa sanatoasa, sa aiba grija de finantele lor si sa insiste asupra unui program zilnic care sa ii confere partenerului din Gemeni o energie buna pentru proiectele sale marete.

In general, interesele lor nu sunt similare, dar pot gasi o modalitate de a comunica, pentru ca niciunuia dintre ei nu lipseste blandetea. Daca partenerul Gemeni ar decide sa incetineasca putin ritmul, iar Taurul s-ar deschide mai mult, ar putea chiar sa se distreze foarte bine impreuna. La urma urmei, sunt condusi de Venus si Mercur, doua planete care, atunci cand se intalnesc, e rost de distractie si de arta conversatiei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.