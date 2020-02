HOROSCOP. Compatibilitate zodie Pești. Cu ce zodii se înțelege de minune

HOROSCOP. Compatibilitate zodie PESTI – BERBEC

HOROSCOP. Intimitate – 20%

Pestii si Berbecul sunt doua semne zodiacale care au nevoie de foarte multa conectivitate. Dar, pentru ei, totul este greu. Nu isi pot accepta reciproc natura sexuala. Berbecul simte sexul instinctiv. Pestii vor orgasm. Desi si Berbecul tinteste tot spre orgasm, Pestii prefera sa se satisfaca singuri decat sa faca sex cu cineva care nu intelege arta orgasmului. Cand ajung impreuna, totul poate deveni o tortura. Niciunul nu poate intelege nevoile celuilalt. Desi Berbecul intelege nevoia de afectiune si atingere, Pestii vor sa duca iubirea la nivelul de basm cu zane. Berbecul poate privi partenerul din Pesti ca pe un copil naiv si fara experienta. Desi incearca sa faca treaba buna impreuna, Berbecul va da inapoi atunci cand va realiza ca nu se schimba nimic. Daca ambii sunt deschisi, viata amoroasa a cuplului poate fi de-a dreptul exploziva.

HOROSCOP. Incredere – 1%

Berbecul este o fire atractiva, senzuala, cu un libido crescut. Este greu pentru sensibilul nativ din Pesti sa nu devina suspicios. El va sta inchis, de frica sa nu fie ranit sau mintit. Berbecul il va percepe, insa, ca misterios si nedemn de increderea sa.

HOROSCOP. Comunicare si intelect – 70%

Pestii si Berbecul vor avea tot timpul un subiect asupra caruia sa isi spuna parerile. Sunt gata oricand sa se sfatuiasca, sa-si dea idei. Fiind semne vecine in zodiac, sunt destul de conectati. Daca invata sa isi respecte reciproc punctele tari si punctele slabe, cei doi pot deveni buni colegi, buni partneri, buni prieteni. Pestii sunt suficient de sensibili pentru a le arata Berbecilor unde ar trebui sa o lase mai moale, in timp ce Berbecii ii invata pe partenerii din Pesti cum sa revina cu picioarele pe pamant din lumea lor de vis.

HOROSCOP. Valori – 50%

Pestii si Berbecul apreciaza onestitatea, si ambii au probleme legate de increderea in ceilalti. Trebuie sa invete sa se respecte si sa aiba incredere unul in celalalt. Ambilor le plac curajul si povestile cu eroi. Berbecul, insa, este mai infipt cu picioarele pe pamant si mai ancorat in realitate, in timp ce Pestii viseaza la relatii utopice si povesti cu final fericit.

HOROSCOP. Activitati – 40%

Pestii si Berbecul ar putea face plimbari prin padure sau pot practica sporturi nautice. Ce ii dezamageste pe Berbeci este “a doua varianta” a Pestilor. Acestia din urma cauta mereu alternative. In lumea Berbecilor, totul este mai simplu. Daca vor ceva, actioneaza, nu cauta alternative.

HOROSCOP. Total – 29%

Aceasta relatie este perturbata de lipsa de incredere si de abilitatea partenerilor de a fi deschisi. Berbecul este patronat de Marte, planeta primei chakre, responsabila cu abilitatea de a seta limite stabile. Pestii sunt patronati de Neptun, cel care controleaza intreaga aura si permeabilitatea la stimulii exteriori. Pentru ca sunt foarte concentrati pe limite, deschid destul de greu cercul in care poate intra cineva. Singura cale de a face casa buna impreuna este ca Berbecul sa indrazneasca mai mult, iar nativul din Pesti sa fie mai realist.

HOROSCOP. Compatibilitate zodie PESTI – TAUR

HOROSCOP. Intimitate – 99%

Pestii si Taurul cauta placerea. Taurul reprezinta arta de a face amor, senzualitatea si afectiunea. Pestii reprezinta punctul culminant – orgasmul. Aceata este locul in care Venus, planeta care patroneaza zodiac Taur, atinge punctul cel mai inalt, cel mai misterios si cel mai satisfacator. Ambii au abilitatea de a se pierde in bratele celuilalt, de a-si implini visele, de a se satisface in cele mai pure moduri. Partidele de sex nu sunt creative sau explozive. De fapt, nici nu le pasa, atat timp cat nevoile afective le sunt satisfacute. Ambii se vor simti iubiti, vor primi atentia celuilalt si isi vor gasi sensul in relatie.

HOROSCOP. Incredere – 80%

Pestii au tendinta sa intre in relatii cu o abordare idealistica. Se vor deschide in fata partenerului Taur cand vor realiza cat de stabila si sigura este o relatie cu el. Ambii parteneri, cand sunt in prezenta celuilalt, nu mai simt nevoia sa-si ascunda emotiile. Pestii sunt semn mutabil si isi pot schimba in mod neasteptat dispozitia, fara vreun motiv anume. Daca se intampla acest lucru, Tarul va sti ca s-a pierdut din incredere. Cand partenerul Peste incepe sa se plictiseasca va incepe sa minta, sa se ascunda, sa caute scuze. Taurul, fie va accepta firea schimbatoare a partenerului sau, fie va pune capat relatiei si isi va vedea de viata.

HOROSCOP. Comunicare si intelect – 95%

Nici Taurii si nici Pestii nu simt nevoia sa vorbeasca. Dar se vor intelege foarte bine in comunicarea nonverbala. Vor fi atenti la urmatoarea miscare a celuilat. De aceea, au nevoie de o puternica legatura emotionala pentru a se putea “asculta”. Creativitatea nativilor din Pesti merge mana in mana cu nevoia de frumos a Taurului. Din pacate, insa, Pestii pierd legatura dintre realitate si fantezie. Vor pierde legatura cu ei insisi si nu vor mai sti cine sunt. Aici intervine Taurul care ar trebui sa-i aduca cu picioarele pe pamant cu spiritul lor foarte practic si ancorat in realitate.

HOROSCOP. Valori – 85%

Pestii sunt atrasi de realitatea emotionala, Taurul de realitatea materiala. Valorile lor sunt destul de diferite, dar impart ceva ce nu are toata lumea – iubirea. Niciun alt semn nu intelege mai bine decat ei ce inseamna iubirea, mai ales daca sunt indragostiti unul de altul.

HOROSCOP. Activitati – 70%

Principala problema care apare aici este ca Taurul este semn fix iar Pestii semn mutabil. Acest lucru inseamna ca nu se intersecteaza in ceea ce priveste pasiunile. La inceput, Pestii, se vor bucura de hobby-urile celuilalt, dar apoi se vor plictisi. Taurii, in schimb, cand gasesc ceva frumos nu mai vor sa plece de acolo si raman in acel loc pana cand “frumusetea” lucrului/locului respectiv incepe sa paleasca.

HOROSCOP. Total – 88%

Aceasta este o relatie care se bazeaza pe dragoste totala pana cand se termina. Atat Pestii, cat si Taurul isi doresc romantism, frumusete si vor face tot ce le sta in putere ca sa le aiba. Tarul ii da nativului din Pesti sansa sa se conecteze la realitatea. In timp ce Pestii ii arata Tarului ca exista si flexibilitate pe lume. Amandoi vor sa se convinga ca exista dragoste adevarata. Cand relatia ajunge la final, vor sti instinctiv. Orice discutie intre ei va fi redundanta.

HOROSCOP. Compatibilitate zodie PESTI – GEMENI

HOROSCOP. Intimitate – 15%

Creativitatea Gemenilor in materie de sex se impaca bine cu nevoia de conectivitate a Pestilor. Sunt atrasi unul de altul, dar sunt sanse sa nu recunoasca si sa pastreze distanta unul de altul. Atat Gemenii, cat si Pestii trebuie sa iubeasca pentru a putea face amor. Insa, daca ambii vin dupa cateva dezamagiri in dragoste, nu isi vor aprecia calitatile. Pentru ca relatia dintre ei sa fie functionala, ambii parteneri trebuie sa invete sa fie cu picioarele pe pamant. Gemenii trebuie sa isi dea seama care este adevarul din spatele propriilor lor emotii, in tmp ce Pestii trebuie sa accepte diferentele din natura oamenilor.

HOROSCOP. Incredere – 1%

Atat Pestii, cat si Gemenii au probleme cu increderea in oameni. Asa ca sunt sanse mari sa nu-si acorde prea multa incredere. Ca sa ajunga acolo, au nevoie sa invete multe despre celalalt, sa isi accepte emotiile si slabiciunile. Minciuna nu isi are locul intre ei, intrucat atunci cand unul va incerca sa minta, celalalt va simti imediat.

HOROSCOP. Comunicare si intelect – 20%

Cei doi vor gasi intotdeauna subiecte despre care sa vorbeasca. Mai ales daca sunt de natura fantastica. Atat Pestii, cat si Gemenii au o imaginatie debordanta. Dar intre ei poate exista mai mult o palavrageala decat o comunicare reala. Cand Gemenii se hotarasc sa faca o gluma, Pestii vor rade pur si simplu, chiar daca n-au inteles despre cee vorba. Reciproca este la fel de valabila. Ambii doar vorbesc, fara sa si asculte. Comunicarea este superficiala. Daca incearca sa discute despre lucruri mai profunde, ar putea ajunge la conflict. Desi fiecare are despre celalalt o imagine idealizata, niciunul nu va spune despre celalalt ca este marea sa dragoste. Acest lucru se intampla pentru ca ei nu se asculta, ci doar vorbesc.

HOROSCOP. Valori – 5%

Pestii si Gemenii au in comun nevoia de iubire neconditionata. Nu se potrivesc insa la capitolul adevar. Gemenii pot accepta minciuna daca aceasta nu disturba armonia, in timp ce pentru Pesti intrederea in partener este totul. O alta caracteristica pe care o au in comun este creativitatea. Ambilor le place sa isi imagineze, sa vizualizeze o lume mai buna.

HOROSCOP. Activitati – 15%

Semne mutabile, atat Gemenii, cat si Pestii vor mai multa miscare. Problema apare cand Pestilor le place mai mult sa viseze la miscare decat sa o faca, iar Gemenii au nevoie cu adevarat de actiune.

HOROSCOP. Total – 10%

Ambele semne sunt destul de superficiale. Relatia lor poate fi de complezenta. Daca se indragostesc, relatia nu are sanse prea mari de reusita. Ii poate salva, totusi, creativitatea. Ar trebui sa invete sa se asculte reciproc si sa-si foloseasca talentele intr-un mod constructiv.

