HOROSCOP. Compatibilitatea zodie Scorpion. Cu cine se potrivesc cel mai bine nativii zodiei?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Compatibilitate zodie Scorpion. Cand vorbim despre compatibilitatea zodiilor, ne referim la usurinta cu care se pot intelege doua persoane. Nu exista zodii incompatibile total, ci doar relatii care merg mai greu sau cu mari eforturi.

HOROSCOP. Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodia Scorpion.

HOROSCOP. Compatibilitate zodie Scorpion – Berbec

Intimitate – 50%

Berbecul si Scorpionul sunt cele doua fete ale aceleiasi monede. Patronate de Marte, ambele functioneaza dupa instinct. Relatia sexuala poate fi dificila, intrucat sunt destul de agresivi amandoi. Ambii prefera sexul instinctual, fara tabuuri. Lipsa emotiei dintre ei le transforma relatia in ceva aproape bolnav. Daca s-ar intelege reciproc, relatia dintre ei ar fi similara bombei atomice. Totusi, este greu pentru ei sa fie pe aceeasi lungime de unda. Sunt complet diferiti. Scorpionului ii place sa manipuleze, sa se joace. Berbecul se bazeaza doar pe insctinct si nevoia fizica de sex. Pot face casa buna impreuna daca invata sa se satisfaca reciproc.

Incredere – 90%

Pe cat de dificila este compatibilitatea sexuala, pe atat de simpla este increderea. Totul se rezuma la “Daca minti, mori!”. Ambii parteneri sunt gelosi si posesivi si vor evita sa se minta. Stiu ca daca o fac, n-au niciun viitor impreuna.

Comunicare si intelect – 20%

Cu siguranta Berbecul va bate nervos din picior, in timp ce Scorpionul va vorbi despre nemurire. Din perspectiva Berbecului, asa ceva nu este un subiect de discutie. E plictiseala intruchipata. Scorpionul este prea complicat pentru Berbec, in timp ce Berbecul e prea superficial pentru Scorpion.

Valori – 40%

Atat Berbecul, cat si Scorpionul apreciaza curajul. Diferentele apar atunci cand Berbecul se opreste din cercetari dupa ce a aflat o informatie, in timp ce Scorpionul isi doreste sa patrunda si mai mult in tainele subiectului, sa despice firul in patru, pana ajunge le miezul problemei. De aici se va crea impresia ca Scorpionul este nebun si obsedat.

Activitati – 99%

Principala activitate intre ei este sexul. Restul trece pe planul doi oricum.

Total – 48%

Combinatia dintre Berbec si Scorpion este imaginea cea mai agresiva dintre Apa si Foc. Focul evapora Apa, Apa stinge Focul. Daca vor gasi o cale de mijloc, relatia lor poate fi fuziune nucleara.

HOROSCOP. Compatibilitate zodie Scorpion – Taur

Intimitate – 95%

Ca toate semnele opuse, Taurul si Scorpionul pot fi atrasi in nebuneste unul de celalalt, mai mult din cauza naturii sexuale a semnelor lor. Nu ai vedea Taurul plin de sexualitate, dar semnul reprezinta senzualitatea si este guvernat de placerea fizica. Relatia lor este una cu emotii profunde si pasionale.

Orice fel de frustrare sexuala ar putea duce la o abordare destul de intunecata in ceea ce priveste sexul. Scorpionul are aceasta nevoie depresiva de a muri gol si transpirat in bratele unui iubit, in timp ce Taurul are nevoia sa fie iubit la fel mult. Poate suna romantic, dar aceste sentimente sunt de fapt problemele emotionale nerezolvate din cauza vietii sexuale anterioare. Asta nu inseamna ca viata lor amoroasa va fi rea. Dimpotriva. Emotia va fi singurul lucru important, iar sexul este privit mai degraba ca modalitate de conectare, decat ca mijloc de satisfactie personala.

Fiind semene fixe, atunci cand se intalnesc, sunt imposibil de separat. Nici nu e de dorit sa incerce cineva sa ii desparta, caci razbunarea Scorpionului va fi dura.

Incredere – 80%

Scorpionul nu are incredere in nimeni decat in el insusi. Intr-o relatie cu Taurul e nevoie sa construiasca sentimentul de securitate. Nu se poate spune ca Scorpionul este nesigur pe el, dar natura lui emotionala profunda il face sa puna la indoiala motivele fiecaruia, ca sa nu fie ranit.

Daca partenerul Taur este inchis si prea tacut, ar putea trezi natura suspicioasa a Scorpionului, care va incepe cu intrebari obsesive. Acest lucru le va deteriora increderea unul in celalalt. Daca reusesc sa gaseasca acest echilibru minunat, nu ar trebui sa aiba probleme. Pe masura ce devin tot mai intimi, Taurul se va simti suficient de sigur pentru a impartasi tot ceea ce Scorpion vrea sa stie si Scorpionul isi va da seama ca Taurul este stabil si neschimbat si nu il va dezamagi.

Comunicare si intelect – 75%

Ca toate semnele opuse, ele par complet diferite si ca si cand nu au nimic in comun. Totusi, ar trebui tinut cont de faptul ca semnele opuse se completeaza perfect si comunicarea dintre ele ar trebui sa fie interesanta si provocatoare.

In timp ce Scorpionul va merge in profunzime spre a descoperi toate acele lucruri despre care Taurul nu pare interesat, ar putea fi foarte surprins sa descopere ca in spatele naturii Taurului exista o intelegere profunda a tot ceea ce se intampla in jur. La randul sau, Scorpionul ii va arata Taurului care este valoarea vietii din perspectiva sa.

Valori – 99%

Taurul si Scorpionul pretuiesc viata si dragostea intr-un mod pe care niciun alt semn nu il intelege. Profunzimea sistemului lor de valori merge pana la miezul planetei si daca incep relatia pe aceeasi lungime de unda, aceasta ar putea una de lunga durata. Desi perspectivele lor difera in ceea ce priveste valorile materiale si emotionale, nucleul lor este acelasi si orice altceva poate fi ajustat.

Activitati – 85%

Desi Scorpionul este un semn al schimbarii, acest lucru nu inseamna ca nu este foarte lent in rutina lor obisnuita. Ca semn fix, el se aseamana cu Taurul static si inert. Scorpionul are energie, dar cand vine vorba de viata de zi cu zi, el tinde sa repete tiparele. Cu toate acestea, are nevoie si de experiente noi, interesante si uluitoare din cand in cand, dar ar fi bine sa le aiba singur, daca partenerul lor Taur nu este interesat.

Dintre toate activitatile posibile, ei vor alege sa se implice impreuna in cele sexuale sau in cele care au legatura cu placerea fizica.

Total – 89%

Taurul si Scorpionul sunt semne de placere fizica profunda, dar fiecare are propria viziune despre acest lucru. Ceea ce ar putea duce la o relatie posesiva fara nici o iesire, desi probabil ca nici nu ar vrea sa iasa, chiar daca ar putea. Intreaga experienta poate fi prea intunecata pentru partenerul Taur, mai ales daca simtul sau practic este provocat de caracterul Scorpionului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.