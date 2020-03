HOROSCOP. Coronavirus și astrologia. Ce prezic astrele în legătură cu pandemia momentului

HOROSCOP. Analizand dupa interesul urias pe acest subiectul il genereaza, Coronavirus este fara indoiala una din temele cele mai importante ale anului, daca nu chiar a decadei.

HOROSCOP. Aceasta nu inseamna ca virusul va avea efecte catastrofale, ci ca relevanta sa este cea care conteaza.

HOROSCOP. Nu atat severitatea efectelor sale este ampla cat interesul urias asupra subiectului. Exista, de exemplu, imbolnaviri sau decese din multe alte cauze sau alte subiecte de o importanta majora asupra vietii si in numar mult mai mare dar nu exista nici o infima parte de mediatizare si interes asa cum exista pentru coronavirus. Asistam, asadar, la un real fenomen nu doar in sanatate ci si in comunicarea si propagarea de informatie. Acest fenomen este amplu raportat de media la nivel mondial si genereaza frica si panica la nivel colectiv. Pentru foarte multi oameni, este pentru prima data de cand exista cand asista la asa ceva.

HOROSCOP. Fiind vorba de un eveniment global de o asemenea amploare, specialistii astrologi mondiali au analizat influentele si predictiile planetelor pe aceasta tema.

HOROSCOP. Exista doua momente importante :

1 decembrie 2019 – prima persoana a fost diagnosticata cu Covid-19

11 martie 2020 – Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie coronavirus

HOROSCOP. Cum poate fi explicat fenomenul Coronavirus prin astrologie ?

HOROSCOP. Se intampla multe pe cer la acest moment. Constelatia Capricorn s-a constituit de luni bune si era o chestiune de timp ca ceva major sa se intample, fiind asa de multe planete cu teme serioase prezente aici.

HOROSCOP. Un prim aspect astral major „responsabil” pentru fenomenul coronavirus este conjunctia Saturn-Pluto in Capricorn ce nu a mai avut loc de 500 ani si despre care este scris in detaliu AICI : Horoscop special, Un moment o data la 500 ani, Saturn in marea aliniere cu Pluto, influente masive pentru tot restul vietii ! Ce nu va mai fi la fel ?

HOROSCOP. Aceasta conjunctie dintre Saturn si Pluto a eliberat in colectiv semintele pe acest subiect. Ea a avut loc pe 12 ianuarie 2020 dar a avut loc intr-un unghi cuprins intre 6 decembrie 2019 si 17 februarie 2020, care a acoperit o foarte mare parte a pandemiei in China si inceputurile raspandirii sale in jurul lumii. Conjunctia Saturn cu Pluto raspunde si reprezinta evenimente globale si organizatii de amploarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

HOROSCOP. Cand doua dintre cele mai serioase si reci planete se intalnesc, se lasa cu vremuri grele, spun astrologii. Restrictiile si limitarile ne forteaza sa muncim din greu. Masele de oameni sunt sceptici si protesteaza la schimbarile care sunt aplicate fortat asupra lor.

HOROSCOP. Pluto, planeta rece a mortii, renasterii si noilor inceputuri coordoneaza si pandemiile si ciclurile majore de viata si moarte.

HOROSCOP. In plus, si conjunctia Jupiter-Pluto in Capricorn are o mare influenta asupra fenomenului.

HOROSCOP. In 2020, Jupiter si Pluto vor fi in conjunctie de 3 ori : pe 4 aprilie, pe 30 iunie si pe 12 noiembrie.

HOROSCOP. Jupiter are calitatea de a imprastia si amplifica un efect, fiind de regula cu o influenta benefica asupra oamenilor. Insa iata, intr-o conjunctie cu Pluto, lucrurile pot iesi total de sub control.

HOROSCOP. Conjunctia Jupiter-Pluto are loc o data la 13 ani. Asta nu inseamna, desigur, ca vom avea virusi sau pandemii de aceasta amploare la fiecare 13 ani. Dar, intrucat Jupiter si Pluto sunt acum parte din aceasta mare constelatie a Capricornului, impactul lor este mult mai puternic.

