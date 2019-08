HOROSCOP. Cum e viata amoroasă în funcție de semnul zodiacal. Semnele de foc sunt romantice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Stii care sunt punctele tale forte in pat? Vrei sa le afli pe ale partenerului de sex astfel incat sa aprindeti focuri de artificii ori de cate ori sunteti in dormitor? Daca vrei sa afli raspunsul, iata cateva coordonate care se regasesc in cartea astrologului Phyllis Vega – “Ce spune data nasterii despre viata ta sexuala”.

HOROSCOP. Semn de foc (Berbec, Leu, Sagetator)

Semnele de foc sunt romantice, extravagante, pasionale si dramatice. Spontane si impulsive, pline de surprize, nu te plictisesti niciodata alaturi de ele. Subtilitatea nu este un cuvant din vocabularul lor si sunt foarte deschise cand vorbesc despre propriile sentimente, fara ocolisuri si ascunzisuri. Sunt indraznete si merg pana la capat, chiar daca risca sa fie respinsi. Vorba lor este “are balta peste”.

HOROSCOP. Semn de pamant (Taur, Fecioara, Capricorn)

Semnele de pamant sunt serioase si practice. Fericirea lor are o baza materiala solida si nu se simt confortabil in lipsa unui camin stabil. Ele iau foarte in serios iubirea. Sunt firi tactile ce pun mare pret pe atingerea fizica.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.