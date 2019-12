HOROSCOP. Cum ești în pat în funcție de data nașterii

HOROSCOP. Aduna cifrele din data ta de nastere, redusa la o singura cifra. Exceptie 11 si 22.

HOROSCOP. De exemplu – daca data nasterii este 1 ianuarie 1980 – numarul destinului va fi: 1+1+1+9+8+0=20 (2+0) = 2.

Iata cum esti in pat in functie de data nasterii!

HOROSCOP. Numarul 1

Denota o persoana agresiva in pat. Conteaza mult ce cred altii despre tine, iti doresti sa fii tot timpul admirat. Se poate spune ca esti un amant cu un ego foarte puternic.

HOROSCOP. Numarul 2

Denota o persoana pasiva, delicata, misterioasa si, mai ales, timida. Iti plac situatiile romantice si intreaga ta viata sexuala este construita pe scenarii siropoase.

HOROSCOP. Numarul 3

Denota o persoana teatrala. Iti place sexul pe roluri. Pentru tine sexul este sursa fericirii. Esti energic in pat si iti pui in practica fanteziile.

HOROSCOP. Numarul 4

Denota o persoana schimbatoare. In unele momente traiesti o dorinta exagerata pentru sex, iar in altele esti pur si simplu blocat. De asemenea, iti manifesti in pat dualitatea violenta-sensibilitate.

