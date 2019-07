HOROSCOP. Cum gândesc oamenii cu Venus în Leu. Faci ceva frumos pentru persoana iubită, poartă culori luminoase!

HOROSCOP. Venus în Leu aduce o serie de schimbări în gândirea noastră.

“Mai bine traiesc un an ca un tigru decat o suta de ani ca o oaie.” – Madonna

"Inca de la inceput, aparatul foto si cu mine am devenit prieteni. Eu il iubesc si el ma iubeste." -Whitney Houston

"Ador ceea ce fac. Sunt foarte mandru de ceea ce fac." – Tom Cruise

Cu atat de multa energie pozitiva de la astre, este o buna perioada sa te concentrezi pe lucrurile bune ale vietii tale. Focuseaza-te pe motivele de recunostinta, pe ce apreciezi cu adevarat si priveste-te cum infloresti. Fii deschis la magia care se intampla si chiar se va intampla!

Daca nu ai o relatie, pune-ti aceasta intrebare: Ce iubesc sa fac? Ce iubesc sa fac? Ofera-ti tie iubire facand acele lucruri ale vietii pe care le iubesti, indiferent ce ar fi.

Daca ai o relatie si este mai blazata, adu romantism in ea.

Arata-i partenerului ce apreciezi la el in loc de ce te irita sau frustreaza la el. Cu cat te focusezi pe ce vrei, cu atat va creste ce vrei.

Daca vrei sa ai mai multa iubire in viata ta, simte, vizualizeaza si exprima tu aceste trairi de : entuziasm, pasiune, apreciere, iubire, bucurie, placere.

Lucruri foarte bune pe care sa le faci cu Venus in Leu

Trateaza-te regeste si imbraca-te ca si cum ai fi un rege sau regina

Stai drept, fii constient de pozitia corpului tau si mergi cu incredere

Fa-ti un look in care sa te simti mandru, mergi la spa si ofera-ti un tratament de lux.

Poarta culori luminoase, in special galben, rosu sau portocaliu.

Mergi la lectii de actorie

Dezvolta-ti abilitatile creative

Fa ceva pentru care esti foarte pasionat

Distreaza pe cineva sau mergi la teatru, film sau concert

Canta la un instrument muzical sau invata sa canti la unul

Vezi potentialul creativ in alti oameni

Spune cuvinte de incurajare si lauda altor oameni

Exprima caldura si afectiunea

Fa ceva frumos pentru persoana iubita

Joaca-te cu copiii

Legat de munca pentru care castigi bani, este un timp excelent ca fie sa iti transformi un hobby sau o pasiune in job, fie sa decizi ca iti iubesti munca.

Leului ii place sa iasa in evidenta din multe si sa fie unic. Prea multi oameni cred ca munca si starea de bine trebuie sa fie separate. In timpul acestui tranzit, ai ocazia sa le unesti pe cele doua pentru ca la trezire in zori sa iti spui: ce bine! sunt asa de bucuros ca ma apuc de munca. Nu ma mai streseaza pentru ca imi place ce fac!

Acesta este gustul lui Venus in Leu.

