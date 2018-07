HOROSCOP. Cum influențează Eclipsa totală de Lună fiecare zodie. Berbecii sunt sfătuiți să-și onoreze dorințele inimii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Eclipsa totala de Luna iulie 2018. In noaptea de vineri 27 iulie 2018 toata lumea va trai unicul eveniment al secolului nostru: cea mai lunga eclipsa totala de Luna, insotita de Luna plina sangerie in Varsator.

HOROSCOP. Pregateste-te pentru o priveliste spectaculoasa a cerului. Eclipsa totala va dura in total o ora si 43 minute dar intreaga perioada de timp cat eclipsa este si partiala si totala este de 3 ore si 55 minute!

HOROSCOP. Da, eclipsa totala de Luna va fi vizibila si in Romania, iata:

HOROSCOP. La 21:24 incepe eclipsa partiala, Luna incepe sa devina rosie.

HOROSCOP. La 22:30, incepe eclipsa totala, Luna este complet rosie!

HOROSCOP. La 23:21, are loc maximum din eclipsa totala de Luna, Luna este cea mai aproape de centrul umbrei Pamantului.

HOROSCOP. La 00:13, se incheie eclipsa totala de Luna.

HOROSCOP. La 01:19, se incheie eclipsa partiala de Luna.

HOROSCOP. De ce este cea mai lunga eclipsa a secolului si de ce Luna plina devine rosie este explicat din punct de vedere astronomic iata aici.

Nu doar ca eclipsa este totala, dar este si in conjunctie cu Marte. Planeta rosie Marte practic va straluci chiar langa Luna rosie sangerie pe 27 iulie. Ce mai noapte! Marte este cel mai aproape de Pamant si mai stralucitor ca oricand si este si retrograd. Avem asadar toate elementele pentru o eclipsa absolut spectaculoasa pe care nu o vom uita ani la rand.

HOROSCOP. Mesajul unei asemenea eclipse este: ce trebuie sa se intample se va intampla.

HOROSCOP. Asteapta-te la neasteptat. Eclipsele sunt celebre pentru ca aduc schimbari si transformari majore in vietile oamenilor.

HOROSCOP. Aceasta eclipsa totala de Luna semnifica punctul culminant a ceva ce a inceput in februarie 2018 in viata ta. Cum te-ai descurcat de atunci incoace? Ce a ajuns la nivel de roade de cules? Ce a esuat sa se lanseze si se se intample ? Este timpul sa faci inventarul.

HOROSCOP. Multi oameni tind sa se sperie de eclipse doar pentru ca se crede ca ele aduc crize de un fel sau altul care duc la schimbari semnificative in viata lor. Cu toate aceasta, nu toata lumea are parte de efectul unei eclipse de acest calibru (conteaza si zodia in care esti si in care are loc eclipsa) iar daca are, acest eveniment sau schimbare aparuta poate fi foarte pozitiva!

HOROSCOP. Eclipsa totala de Luna iulie 2018. La ce te poti astepta?

HOROSCOP. Pregateste-te ca sentimente reprimate sa erupa intr-un mare fel. Cum stai cu gestionarea crizelor de furie? Esti in contact cu sexualitatea ta? Iti onorezi dorintele sau stai asa pe loc in timp de resentimentele te macina?

HOROSCOP. Peste lume se asterne o perioada de tacere pe durata eclipsei, tocmai bine pentru tine ca sa iti auzi mai clar acea voce interioara furioasa pe care ai ignorat-o asa de mult timp. Daca ai mers pe o cale gresita, aceasta Luna plina sangerie iti da cateva motive rosii si fierbinti de ce ar trebui sa iti regrupezi fortele si sa iti reconsideri atitudinea. Ce trebuie sa se schimbe?

HOROSCOP. Este timpul sa iti sustii propria revolutie!

HOROSCOP. Vestea buna despre aceasta Luna plina sangerie si eclipsa totala de Luna in Varsator este ca scoate otrava care s-a instalat si strica relatiile, gandurile si viata in comunitatea ta. Dupa ce adevarul iese la iveala, vei incepe sa vindeci acel aspect si sa urmezi actiunile corecte. Daca ai ajuns la un punct major de cotitura in viata ta pe un anumit domeniu unde furia interioara mocnita a dominat, va aparea o schimbare pentru ca este timpul pentru ceva nou si mai bun.

HOROSCOP. Cum iti atinge zodia aceasta eclipsa totala de Luna plina in Varsator?

HOROSCOP. Ce apare la lumina pentru tine? Unde trebuie sa iti reconsideri atitudinea?



HOROSCOP. Eclipsa totala de Luna iulie 2018. BERBEC

O prietenie poate face o implozie in preajma acestei eclipse totale de Luna si poate fi despre diferente financiare sau de valori si prioritati. Daca esti suparat pe un prieten sau daca nu va priviti in ochi cu adevarat, toate tensiunea poate iesi la suprafata acum, reprezentand un punct de cotitura major in prietenia voastra. Nu este un moment sa sucombezi presiunii prieteniilor.

Onoreaza dorintele inimii tale. In paralel totodata, poate fi si vorba despre un resentiment adanc despre un vis neimplinit sau o ambitie neasumata pentru o viata mai buna. Este timpul sa spui Ramas bun asocierilor distructive si idealurilor care nu au evoluat bine. Priveste-ti propria creativitate si talentele tale pentru a aduce o diferenta in lumea ta!

HOROSCOP. Eclipsa totala de Luna iulie 2018. TAUR

Esti furios cu privire la locul unde te afli pe cararea vietii tale. Aceasta Luna plina sangerie iti lumineaza ambitiile neimplinite si un sentiment ca nu ti-ai onorat dorinta de a reusi asa cum doreai si sa castigi respectul dorit candva. Te-ai putea simti furios legat de superiori – un sef sau un parinte – si cu resentiment fata de influenta lor puternica asupra ta. Este deci timpul sa constientizezi ca vrei mai mult de la viata ta.

Onoreaza-ti dorinta de a te ridica mai sus si fii tu cel responsabil pentru destinul tau in loc sa ii lasi pe altii sa te coordoneze. Se poate contura o stare rebela instabila in tine ce poate erupe oricand, in special fata de oricine e autoritate pentru tine. Extrage-ti puterea din interiorul tau, din radacinile tale, casa ta si chemarea autentica a sufletului tau.

