HOROSCOP. Cum să seduci o femeie în funcție de zodie? Leoaicele trebuie flatate, Vărsătoarele au nevoie de libertate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. In momentul in care ai gasit o femeie care iti place, primul pas ar fi sa-i afli zodia, apoi sa urmezi aceste sfaturi pe care le recomanda astrologii.

HOROSCOP. Iata cum sa seduci o femeie, in functie de zodia ei.

HOROSCOP. Femeia Berbec

1. Las-o pe ea sa conduca: Fa in asa fel incat sa-I dai senzatia ca ea este “autoritatea”, fara sa te transformi, totusi, in barbatul “Da, doamna!”.

2. Abordeaz-o direct: Cand vine vorba de subtilitati, fii sigur ca nu va intelege mesajul. Spune-i clar ce vrei, fara sa fii, totusi, prea “accesibil” si sa-i furi placerea “vanatorii”.

3. Apeleaza la emotii: Femeia din zodia Berbecului este foarte sincera si nu va ezita sa-si deschida sufletul in fata unei persoane de incredere. Nu-i place sa se joace cu focul.

4. Nu incerca sa o “legi”: Nu-i plac accesele de gelozie, asa ca daca se va simti constransa in vreun fel nu va mai continua relatia. Se va simti mult mai bine daca se va simti libera. Asta nu inseamna ca nu este loiala.

5. Adrenalina: Ai grija sa mentii o atmosfera in care adrenalina sa fie la cote maxime. Nu-i place monotonia si se pliciseste repede daca nu-i oferi energie, entuziasm, pasiune, provocari. Spontaneitatea este ceea ce cauta la un barbat.

HOROSCOP. Femeia Taur

1. Ia-o incet: Regula de aur cand esti in preajma unei femei Taur este – NU te grabi! Ai rabdare si las-o in ritmul ei. Daca simte ca o grabesti, va disparea la fel de repede cum a aparut in viata ta!

2. Ai grija de tine: Desi este o femeie pragmatica, este interesata de un barbat romantic, care arata bine. Asigura-te ca ai tot timpul un aspect ingrijit, ca ai haine sic si accesorii cu stil.

3. Nu se da greu de cucerit: Daca pretinzi ca esti o nuca prea tare, nu se va chinui prea tare. Nu incerca sa o faci geloasa, caci va da repede inapoi.

4. Arata-i ca esti de incredere: Nu e genul care se joaca cu focul, asa ca are nevoie de un barbat pe care sa se poata baza. Evita schimbarile de plan in ultimul moment.

5. Spirit practic: Demonstreaza-i ca esti indemanatic, ca iti merge mintea, ca ai un job bine platit si ca gatesti bine!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.