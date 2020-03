HOROSCOP. Cum să-ți alegi sufletul pereche în funcție de zodie?

HOROSCOP. Oamenii se nasc in timpul unor aliniamente planetare unice, ceea ce-i diferentiaza de ceilalti. Cele mai bune combinatii amoroase sunt cele in care partenerii se echilibreaza.

HOROSCOP. Sunt patru semne diferite in care se incriu zodiile: Foc, Pamant, Apa si Aer.

HOROSCOP. Semnele de Foc (Berbec, Sagetator, Leu) sunt energice, active, pasionale, impulsive.

HOROSCOP. Semnele de Pamant (Taur, Capricorn, Fecioara) sunt practice, rabdatoare, stabile si muncitoare.

HOROSCOP. Semnele de Apa (Rac, Pesti, Scorpion) sunt intuitive, emotionale, empatice, creative.

HOROSCOP. Semnele de Aer (Gemeni, Varsator, Balanta) sunt expresive, inteligente, rationale, deschise la minte.

Specialistii astrologi spun ca orice combinatie din interiorul acestor patru grupuri este una reusita. Calitatile si interesele sunt asemanatoare, partenerii de cuplu reusind sa se stimuleze reciproc.

HOROSCOP. Exista si combinatii incompatibile, cum ar fi, de exemplu, cele dintre aceleasi zodii. Cei doi parteneri au atat de multe lucruri in comun, incat nimic nu se echilibreaza. De exemplu, intr-un cuplu de Berbeci, amandoi sunt in competitie, amandoi vor sa castige, amandoi au tendinte agresive. Intr-un cuplu de Pesti, ambii sunt sensibili, emotivi, dependenti, niciunul nu reuseste sa-si gaseasca echilibrul in partener. Exista si niste exceptii: cuplurile Leu-Leu, Balanta-Balanta si Varsator-Varsator.

