HOROSCOP. Cum sărută femeile în funcție de zodie

HOROSCOP. Specialistii in astrologie au gasit cateva elemente comune, specifice fiecarei zodii in parte, la capitolul sarut. Iata cum saruta femeile in functie de semnul zodiacal sub care s-au nascut.

HOROSCOP. Semne de foc

Daca esti in cautarea pasiunii, semnele de foc sunt cele mai indicate. Berbecul, Leul si Sagetatorii sunt amatori de pasiune usor agresiva si le plac saruturile scurte si fierbinti.

HOROSCOP. Femeia Berbec: Saruturile ei sunt pasionale si rapide, carnale.

HOROSCOP. Femeia Leu: Saruturile ei sunt salbatice si te poti astepta si la cateva muscaturi.

HOROSCOP. Femeia Sagetator: Saruturile ei sunt surprinzatoare, in momente cand te astepti mai putin, dar cu siguranta iti vei dori mai mult.

HOROSCOP. Semne de pamant

Vrei mai multa senzualitate? Atunci indreapta-ti atentia spre zodiile de pamant: Taur, Fecioara sau Capricorn. Saruturile vor fi mai lungi, adanci si va trece mult timp pana vei reveni cu picioarele pe pamant.

