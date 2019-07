HOROSCOP. Cum se calculează ascendentul și cum ne influențează?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Daca nu ti-ai facut pana acum harta natala astrologica si un calcul ascendent, probabil ca nu stii care iti este ascendentul sau semnul zodical in crestere, asa cum este numit de astrologi. Acesta joaca un rol foarte important in viata ta zilnica si este important sa il stii si sa il urmaresti si pe el.

HOROSCOP. Multe persoane isi citesc zodia in horoscopul zilnic, saptamanal, lunar, anual si pot sesiza unele nepotriviri intre ce citesc si cum sunt ei de fapt zi de zi. Acest lucru se datoreaza diferentei de caracteristici dintre zodia in care s-au nascut si zodia in care le este toata viata ascendentul.

HOROSCOP. Spre exemplu, dupa calcul ascendent, cineva din zodia Leului poate avea ascendentul in Fecioara. Desi Leul straluceste in atentia oamenilor si isi doreste aceasta atentie, persoana analizata nu se simte in apele sale cand lumea este cu ochii pe ea si se simte chiar in antiteza cu caracteristicile Leului, asta din pricina puternicei influente a ascendentului sau Fecioara ce o face sa fie dornica de a actiona din spatele reflectoarelor in discretie si eficienta.

HOROSCOP. Ani de zile poti sa ai si tu asemenea confuzie daca nu iti stii si citesti si ascendentul. Calcul ascendent. Cum se face? Daca nu stii care iti este Ascendentul, ai nevoie de data nasterii zi / luna / an, de ora nasterii si de orasul in care te-ai nascut.

HOROSCOP. Poti afla rapid aici Ascendentul tau introducand aceste date. Impreuna cu semnul zodical in care era Soarele la momentul nasterii – si care iti defineste zodia de la nastere – si semnul zodiacal in care era Luna la momentul nasterii – semn ce in unele culturi este chiar mai important decat primul – Ascendentul este unul din cele trei postamente importante pe care se sprijina configuratia ta unica astrologica de cand te-ai nascut. Toate trei iti construiesc personalitatea.

HOROSCOP. Ascendentul unei persoane este semnul zodical care apare la orizontul de rasarit, sau estic, in momentul nasterii sale.

Ascendentii se schimba la intervale de doua ore, astfel incat in 24 ore este reprezentat tot zodiacul cu cele 12 semne.

In timp ce zodia in care e Luna la nastere indica cine esti tu in interiorul tau, Ascendentul tau indica multe despre personalitatea ta din exterior, din relatiile cu altii, masca ta sociala cum s-ar spune mai exact. Cu alte cuvinte, ceea ce oamenii vad mai intai la tine ca prima impresie este Ascendentul. Gandeste-te la Ascendent ca la semnul primei impresii in lume.

