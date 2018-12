HOROSCOP. Cum se comportă bărbații îndrăgostiți, în funcție de zodie

Foto: Pexels.com

HOROSCOP. De multe ori barbatii nu isi arata sentimentele fata de o femeie, insa va puteti da seama din comportamentul lor in functie de zodie daca va place.

HOROSCOP. Berbec

Cand un barbat Berbec se indragosteste, el nu se gandeste la nimic si vrea cu orice pret sa cucereasca inima unei femei. In acest sens, el ii face de zi de zi cadouri, cum ar fi flori si parfumuri si o complimenteaza constant.

HOROSCOP. Taur

Barbatul Taur nu stie cum sa-si arate sentimentele lor, astfel incat se bazeaza ca femeia pe care o place sa faca ea primii pasi. Oamenii nascuti in acest semn zodiacal sunt traditionalisti si daca vor sa impresioneze o femeie, o invita la cinema sau la teatru.

HOROSCOP. Gemeni

O femeie isi poate da seama imediat daca un barbat in zodia Gemeni o place, pentru ca acesta o va urmari literalmente peste tot. Atunci cand veti incepe sa-l vedeti in magazinul unde mergeti si dvs, la sala de sport sau in restaurantul dvs preferat, inseamna ca acest om este indragostit de dvs.

