HOROSCOP. Cum sunt afectate zodiile de eclipsa parțială de Lună Plină. Balanțele au parte de întâlniri fierbinți, pentru Pești emoțiile vor fi intensificate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Daca iti privesti viata sentimentala la acest moment prin ochelari cu lentila rozalie, aceasta nuanta se poate schimba atunci cand Luna devine plina si are loc si eclipsa partiala de Luna pe data de marti 16 iulie 2019. Este vorba de cea de-a doua eclipsa a verii 2019 si nu este un eveniment obisnuit astral care sa treaca neobservat. Eclipsa de Luna inseamna ca influentele obisnuite pe care Luna plina le are asupra noastra sunt acum mult mai intense.

HOROSCOP. In fiecare luna, ritualurile de Luna plina ne reamintesc sa folosim ocazia de a ne elibera de ceea ce nu ne mai serveste in mod pozitiv in viata noastra. Eclipsele fac acest lucru si mai intens, sunt ca un detergent puternic de curatare si te ridica la un nivel total nou urmare a efectului lor. Dar totul este pentru binele nostru. Ca sa avansam, avem nevoie sa ne debarasam, sa dam drumul, sa eliberam si exact asta ne ghideaza aceasta eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn sa facem. Schimbarea este dificila dar este crucial ca sa ne reamintim de puterea noastra atunci cand trecem prin asemenea procese.

HOROSCOP. Unul din domeniile pe care aceasta eclipsa de Luna plina le impacteaza este cel al dragostei. Nu este insa motiv de panica, nu inseamna ca relatia in care esti se poate termina, asa, dintr-o data, doar pentru ca e Luna plina, e eclipsa partiala si pentru ca Luna plina vine cu procese de debarasare. Cat timp suntem comisi sa evoluam personal, putem sa ne cream ce vis dorim si o putem face foarte bine din actualele relatii. Dar acestea trebuie sa evolueze si ele, iar ce aspecte nu sunt functionale vor cunoaste ajustari.

HOROSCOP. Daca esti in contact cu emotiile, cu dorintele si nevoile tale, vei putea sa vezi clar incotro are potential sa ajunga viata ta sentimentala. Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie 2019 iti va lumina ce nu functioneaza in domeniul amorului ca tu sa poti reflecta la acest aspect, sa il cureti rezolvandu-l si sa mergi mai departe mai bine decat erai.

Iata impactul acestei Luni pline in Capricorn dublate de puternicul efect de eclipsa partiala asupra fiecarei zodii:

HOROSCOP. BERBEC

Sa stii ca mediul de birou si munca profesionala nu este cel mai romantic cadru pentru amorul tau. Incearca sa iti eliberezi spatiu in agenda pentru o intalnire tarzie amoroasa sau pentru un maraton in doi in intimitate. Munca iti poate cauza stres suplimentar in aceasta perioada. Daca vrei sa ai o viata personala functionala, incearca in mod deliberat sa te relaxezi si sa te desfaci din capcana haosului. Cere-i persoanei iubite sa iti faca un masaj ca sa iti revigorezi starea de spirit sau, daca esti singur, aprinde-ti lumanarele si creaza un ambient in care sa te conectezi cu iubire la tine.

HOROSCOP. TAUR

Taurii se pot astepta ca atmosfera acestei eclipse partiale de Luna plina sa ii izbeasca cu un val de sentimente si emotii si poate chiar sa va ganditi sa va retrageti din ritmul cotidian ca sa le gestionati cum trebuie. Orice clipa de solitudine, fie pe malul marii, fie in ce context simti ca esti in propria intimitate te va ajuta sa iti lingi ranile emotionale cauzate de inmuierea adusa de Luna plina. Esti incurajat sa ai aproape un jurnal si sa notezi ce simti si ce solutii gasesti ca sa procesezi aceste emotii. Curata ce nu iti mai serveste.

HOROSCOP. GEMENI

Este important sa te focusezi mai mult pe tine cu ocazia acestei eclipse partiale de Luna plina. Poate ca este dur sa setezi granite intr-o relatie de amor dar este necesar pentru tine acum. Limitele sunt bune iar acum este un asemenea moment. Daca cineva a cerut prea multe de la tine fara sa dea nimic in schimb, este timpul sa pui punct sau macar sa limitezi accesul acestei persoane spre cufarul plin cu emotiile tale. Se numeste respect de sine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.