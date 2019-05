HOROSCOP. Cum sunt influențate zodiile de Soarele în Gemeni? Schimbări majore pentru unii nativi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Sezonul Taurului 2019 s-a incheiat si a predat stafeta zodiei Gemeni in care Soarele intra azi pana pe 21 iunie. Sezonul Gemenilor marcheaza finalul primaverii si startul verii in emisfera nordica. Primul semn mutabil al zodiacului, Gemenii ne ajuta sa ne adaptam intre fazele diferite ale vietii. Gemenii traiesc intr-o lume a ideilor. Este versatil, flexibil, adora si este foarte bun la cuvinte, limbaj, miscare si calatorie, negocieri si orice forma de comunicare verbala sau nonverbala. Soarele in Gemeni ne face si pe noi sa fim mult mai isteti, agili, sociabili si chiar galagiosi !

HOROSCOP. 21 mai – 21 iunie 2019 devine astfel o perioada ideala pentru creare de noi contacte, intretinerea celor existente prin intalniri si discutii, pentru vorbit mult si placut fara sa ne angajam prea mult in prea multe. Gemenii sunt mereu in miscare, ca un fluture social care se plimba din floare in floare, cautand gustul vietii in toate formele sale. Este un fel de haos in impulsul Gemenilor spre varietate si aceasta energie aleatorie este cea care deschide spatiul pentru noi idei, noi oameni, noi oportunitati.

HOROSCOP. Incepem o calatorie de o luna in care facem legatura dintre primavara si vara, de fapt dintre doua sezoane si etape diferite ale vietii noastre. Zodia Gemeni este simbolizata in astrologie de o pereche de gemeni, reamintindu-ne ca doua capete sunt mai bune decat unul singur.

HOROSCOP. Ni se cere acum sa fim atenti la aceste intrebari: Ce informatie sau cunostinta ai nevoie ca sa mergi mai departe ? Cine sau ce te poate ajuta ? Gandeste-te unde esti si incotro vrei sa ajungi. Gemenii ne reamintesc ca in viata putem ajunge doar pana intr-un anumit punct de unii singuri. Daca vrem sa mergem la urmatorul nivel al vietii, avem nevoie de oameni, eventual de alti oameni decat cei de pana acum, deci avem nevoie de noi conexiuni pentru a-I cunoaste si descoperi beneficiile de a colabora cu ei.

HOROSCOP. O data cu intrarea Soarelui in zodia Gemeni, si Mercur intra in Gemeni pe 21 mai, adaugandu-ne claritate si perspectiva. Mercur este coordonatorul Gemenilor, deci este acasa. Astfel, la acest moment, Mercur este a cincea planeta care se afla in zodia pe care o conduce. Venus, Saturn, Jupiter si Neptun se afla si ele in zodia coordonata, deci sunt in cea mai mare putere de manifestare.

HOROSCOP. In concluzie, aceasta perioada a anului se poate simti ca si cum apasam pe un buton de resetare daca avem nevoie de asta. Jupiter, Saturn si Pluto retrograde ne ajuta sa mai curatam din panzele de paianjen din fundal iar planetele personale Mercur si Venus (cu influenta mare asupra noastra zi de zi pentru ca ne sunt si foarte apropiate) ne dau maximum din ce pot ele da bun acum.

HOROSCOP. Mesajul Universului in sezonul Soare in Gemeni 2019 este : “Esti pe cale spre ceva foarte bun si poti continua sa cresti de aici incolo. Gaseste-ti parteneriatele potrivite. “ Alegerea este a ta in ce directie doresti sa mergi mai departe. Tu ce pod vrei sa iti construiesti pe durata acestei luni ?

HOROSCOP. 12 sugestii ca sa iti fie bine in zodia Gemenilor:

HOROSCOP. Mai intai de toate ce sa NU faci : nu face prea multe in acelasi timp ; nu te pozitiona, oferi sau vinde ieftin ; nu fii imprastiat ; nu iti mai rationaliza sentimentele ; nu iti baga nasul unde nu iti fierbe oala.

HOROSCOP. Si ce e benefic sa faci :

1. Comunica pe scurt. Cand Soarele este in Gemeni, comunicarea trebuie sa fie mai scurta si mai dulce. Trimite un mesaj sau o vedere, chiar daca nu esti in vacanta. Scrie un mail, un mesaj si raspunde rapid dar cald. Cand raspunzi la corespondenta, nu scrie foarte mult. Este bine si pentru tine dar si pentru celalalt.

2. Ramai la curent cu ce se intampla. Urmareste zilnic siteurile, ziarele, blogurile ce te intereseaza. Gemenii sunt cel mai mercurial semn dintre toate semnele, capabil sa mearga cu o viteza uluitoare prin informatii. Renunta la sursele de informare care nu te mai fascineaza. Mentine legatura cu sursele ce iti hranesc mintea curioasa.

3. Actioneaza impotriva tiparului. Este obositor sa traiesti in stereotipuri iar vremea Gemenilor este un bun pretext sa te rupi de roluri si etichete. Noi aspecte ale personalitatii tale ies la inaintare si ii pot face pe altii sa ia loc si sa ia notite. Daca te simti cumva inchis sau limitat in vreun fel sau de catre cineva, ia-ti libertatea sa schimbi asta. Exista multa libertate sub Gemeni, poti fi multidimensional si niciodata la fel in aceeasi zi.

