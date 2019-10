HOROSCOP. Cum te comporți când ești îndrăgostit? Gemenii sunt întâi prieteni, Vărsătorii vor să fie liberi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Pasionatii de horoscop au gasit o serie de elemente comune pe care oamenii le au, in functie de zodia in care s-au nascut, atunci cand sunt indragostiti. Tie ti se potrivesc?

HOROSCOP. Berbec

Chiar daca cer libertate, ei insisi sunt destul de posesivi. Vad lumea in roz cand sunt indragostiti, sunt romantici si usor incomozi cu faptul ca ceilalti le-ar putea depista punctele slabe pentru ca sunt cu garda jos.

HOROSCOP. Taur

Sunt de moda veche, insa poti observa la ei un amalgam de sentimentalism, romantism si duritate. Sunt foarte pasionali si lasa in urma “dovezi”. Le ia ceva timp sa se indragosteasca, insa greu vei mai scapa din mrejele lor.

HOROSCOP. Gemeni

Intai iti acorda prietenia lor. Majoritatea relatiilor Gemenilor pornesc de la o conversatie amicala. Par detasati, fara sentimente si isi pazesc foarte bine libertatea, chiar si atunci cand formeaza un cuplu.

HOROSCOP. Rac

Au simturi fine si isi dau imediat seama ce dorinte are partenerul. Ei iau dragostea foarte in serios si sunt extrem de sensibili la turbulente. Sunt genul de parteneri care atunci cand prietenii lor sunt in oras, la distractie, ei sa fie alaturi de persoana iubita alegand nume pentru viitorii copii sau discutand despre cum va arata camera bebelusului lor.

