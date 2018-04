HOROSCOP. Asa cum o moneda are doua fețe, asa si omul are partile lui bune si mai putin bune. Iar aceasta dualitate ne face, de fapt, oameni. Fiecare zodie are caracteristicile sale cate pot fi luate drept calitati sau defecte. Nu exista zodie rea sau zodie buna, ci zodie pe care o poti sau nu tolera.

Iata care sunt defectele si calitatile pe care le au zodiile.

Vei uri Berbecul pentru ca actioneaza fara sa gandeasca…

Berbecul este zodie de actiune, va trece imediat la treaba, fara sa stea prea mult pe ganduri in ceea ce priveste consecintele. Este posibil sa faca greseli pe care apoi sa le regrete, insa ei sunt de parere ca este mai bine sa regrete ca au facut decat ca n-au facut ceva.

…dar il vei iubi pentru ca este neinfricat

Pe de alta pare, Berbecului nu-i place sa-si planga de mila. Merge intotdeauna inainte, neinfricat. Se recupereaza repede dupa un esec, isi gaseste zone de interes noi, este gata intotdeauna pentru o noua batalie. Berbecul nu se lasa descurajat, indiferent de ce-i spun oamenii din jur.

Vei uri Taurul pentru ca va dura mult pana sa faca ceva…

Semn de Pamant, Taurul este simbolul statorniciei. Spre deosebire de Berbec care actioneaza imediat, Taurul sta si gandeste mult pana cand sa faca ceva. Le ia mai greu sa se incalzeasca si sa porneasca o discutie sau sa preia o initiativa. Taurul nu este omul actiunii, este omul reactiunii.

…dar il vei iubi pentru rabdarea sa

Taurul este un prieten extreme de loial, care iti da incredere si care te sustine. Desi ii poti atinge multe butoane sensibile, el are o rabdare de fier si va dura mult pana cand sa se supere atat de mult incat sa nu-ti mai vorbeasca.

Vei uri Gemenii pentru ca barfesc…

Nimeni nu stie mai bine decat un nativ din Gemeni sa porneasca un scandal. Ii place sa dramatizeze, sa barfeasca si sa faca din tantar armasar. Desi nu multi recunosc, oamenii iubesc barfa, mai putin cea facuta pe seama lor.

… dar ii vei iubi pentru ca sunt amuzanti.

Gemenii sunt veseli si amuzanti. Le place sa vorbeasca, sa faca multe complimente, sa rada lumea in jurul lor. Gemenilor le place foarte mult sa socializeze si sa-si faca prieteni noi.

Citetse continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO