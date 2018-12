HOROSCOP de final de an. La ce trebuie să renunți ca să-ți meargă bine în 2019. Berbecii au liste pentru orice, Taurii trebuie să renunțe la ceva esențial

HOROSCOP. Granita dintre finalul vechiului an si inceputul anului nou reprezinta un moment de analiza. Te gandesti la ce a fost, te gandesti ce va fi. Fiecare dintre noi isi spune “Un an nou, un nou eu!” si incearca sa faca schimbari mai mari sau mai mici, astfel incat anul viitor sa fie cat mai bun.

HOROSCOP Sunt o multime de lucruri la care poti renunta cu scopul de a fi mai fericit, mai sanatos, sa duci o viata mai buna. Poti renunta la gelozie, la invidie, la manie. Poti renunta la mancarea nesanatoasa, la pierderea noaptilor, la obiceiuri toxice.



HOROSCOP Astrologii au alcatuit, la final de an, o lista cu lucrurile la care fiecare zodie ar trebui sa renunte pana cand se termina anul 2018, astfel incat 2019 sa fie mult mai bun.



HOROSCOP Berbec



HOROSCOP Lista cu “De facut!”



HOROSCOP Berbecul este prima din zodiac si de aici nevoia de a fi intotdeauna Numarul 1. Din fericire, este si suficient de optimist, curajos si hotarat sa fie numarul 1 in toate aspectele din viata lui. Ce-si pune in cap reuseste. Acest lucru se traduce intr-o lista interminabila “De facut!”. Are o lista pentru cariera, o lista pentru apartament, o lista pentru regimul alimentar. Are o lista si pentru relatia de cuplu. Totul este o lista “De facut!” pentru Berbec.



HOROSCOP Desi nu este nimic in neregula sa fii proactiv si entuziast, aceste liste se pot transforma intr-o adevarata pacoste. Poti deveni obsedat de completarea acestor sarcini, de bifarea lor pe lista. Aproape ca traiesti pentru a bifa lista, nu pentru viata in sine. Renunta la aceste liste si traieste-ti viata cu bucurie, chiar daca poate fi haos in ea, cateodata. S-ar putea sa ai surpriza ca succesul sa vina mai repede.



Alte zodii care ar trebui sa renunte la lista “De facut!”



HOROSCOP Nu doar Berbecul are aceasta problema. Fecioara dependent de munca, disciplinatul Capricorn, perfectionistul Scorpion sunt la fel de obsedate de liste si de bifarea sarcinilor din ea.



HOROSCOP Taur



HOROSCOP Pizma



HOROSCOP Taurul este o zodie de Pamant. El are nevoie de lucruri pragmatic, practice. Este stabil si foarte responsabil. Se bucura de lucrurile mici in viata. De exemplu, fericirea pentru el inseamna sa stea linistit pe canapea si sa priveasca serialul sau preferat. Unul dintre defectele sale este incapatanarea. Aceasta incapatanare face din Taur o persoana invidioasa, razbunatoare, morocanoasa. Inca ii poarta pica fetitei care i-a spus in clasa a III-a ca nu scrie frumos. Inca este suparat pe toti fostii parteneri de care s-a despartit.



HOROSCOP Ce trebuie sa faci, pana la finalul anului, este sa renunti la pizma. Nu mai tine suparare, iarta. Te vei simti mult mai usurat si mai liber in 2019. Iar viata ta va fi mult mai frumoasa.



HOROSCOP Gemeni



HOROSCOP Anularea planurilor



HOROSCOP Gemenii sunt sufletul oricarui grup. Sunt firi aventuroase, curioase, surprinzatoare. Oamenii ii iubesc pentru ca sunt imprevizibili, nu te plictisesti niciodata langa ei. Emana o energie care insufleteste orice petrecere. Totusi, au un defect care ii dezamageste pe toti. Nu apar la petrecerile la care promit ca vin. Desi isi doresc sa ajunga, intotdeauna se iveste “cate ceva”, care ii impiedica.



Vrei sa-ti mearga bine in 2019? Nu-ti mai amana planurile! Chiar daca nu o faci intentionat, chiar daca intentiile tale sunt bune, dezamagirea celorlalti poate atrage frustrari.



HOROSCOP Alte zodii care ar trebui sa renunte la amanarea planurilor



Nu doar Gemenii au aceasta problema. Lectia o au de invatat si Taurii, Racii, Berbecii si Fecioarele. De multe ori, aceste zodii renunta la planurile lor de relaxare si distractie, de dragul muncii asidue. De asemenea, Pestii ar trebui sa renunte la lumea imaginara si sa-si respecte planurile din realitate. Sa nu se mai ascunda in spatele vreunei carti de fictiune si sa-si infrunte problemele din viata reala.



