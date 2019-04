HOROSCOP de Paște. Berbecii oferă ajutorul cuiva, Gemenii simt puțină gelozie

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 28 APRILIE 2019; Luna in Varsator de astazi ne creaza contextul unei zile de Duminica placute si sociabile. Curata-ti agenda de activitati. Relaxeaza-te. Nu trebuie sa ajungi nicaieri neaparat si nu trebuie sa faci nimic neaparat. Ce faci si unde mergi se intampla pentru ca asa alegi tu iar tu alegi pentru ca asa simti ca iti este bine. Luna in Varsator ne dezvata de “trebuie”. Nu, chiar nu trebuie nimic. Vei vedea ca viata este mai simpla traita fara acest “trebuie”. Luna e in sextil cu Jupiter (ce a inceput sa fie retrograd de curand) si iti reumple butoiul de optimism, dandu-ti sansa pentru o mini aventura. Prinde aceasta sansa si bucura-te ! Vei fi multumit daca faci asta. Astrele au numai lucruri bune pentru fiecare dintre noi astazi.

HOROSCOP Oamenii sunt deschisi si generosi acum. Libertatea este esenta. Lasa si pe altii sa se simta liberi sa isi urmeze propriile lor idei despre cum arata pentru fiecare o zi buna de Duminica. Bucura-te de timp de calitate cu prietenii, fara presiune. Varsatorul (unde e Luna) si Sagetatorul (unde e Jupiter) sunt cele mai sociabile si deschise semne zodiacale ce au in jurul lor un cerc mare de prieteni pe care par ca ii tin pe dupa umar si gat … O atitudine libera si fara obligatii functioneaza cel mai bine azi.

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Generozitatea ti-ar putea fi provocata azi daca cineva din jurul tau iti cere ajutorul sau ghidarea. Uneori devii preocupat asa de mult de evenimentele din viata ta incat nu realizezi ca sunt oameni in jurul tau carora le-ar prinde bine putin suport. Incearca azi sa iti faci timp pentru prietenii care duc lipsa de noroc si au nivelul de energie mai scazut. Foloseste acel unic simt al umorului pe care il ai ca sa inveselesti si sa ajuti pe cineva sa vada partea optimista a vietii sale.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Poate ca planificasei sa mergi la o competitie sportiva sau la alt eveniment de grup insa circumstante in afara controlului tau pot sa iti stea in cale sau poate fi anulat. Chiar daca la inceput poti simti dezamagire, foloseste ziua si energia sa buna ca sa faci altceva care sa iti dea bucurie. Un proiect al tau poate avea nevoie de atentia ta si asta te va prinde cateva ore bune. Pe seara, rasfata-te cu o iesire la oras, poate la un restaurant.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Cineva ce prezinta interes pentru tine poate sa iti para ca are interes pentru altcineva. Desi poti simti nesiguranta si putina gelozie, nu innebuni doar pentru ca asa ti se pare sau asa crezi. Totul poate fi o prostie. Discerne faptele concrete inainte sa lasi orice situatie sa iti strice ziua. Azi mai poti avea mai multe invitatii de onorat si e nevoie sa alegi fara sa te simti inconfortabil. Fa alegerea care iti da cea mai buna stare de spirit, indiferent cine ce crede.



