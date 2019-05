HOROSCOP de weekend 25-26 mai 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii au nevoie de puțină aventură, Gemenii trebuie să fie deschiși la surprize

HOROSCOP. Iata horoscopul de weekend pentru dragoste si relatii sub aceste influente astrale :



HOROSCOP BERBEC Berbecule, un mix de urcusuri si coborasuri iti vor colora weekendul. Cand emotiile te depasesc, te poti indrepta pentru sustinere oricand spre partener. Asteapta-te ca Luna in Varsator sa iti dea o energie calma. Vei gasi pace interioara sub influenta ei si din asta vor beneficia toate relatiile tale. Daca simti nevoia puternica sa iti hranesti mintea si spiritul, petrece mai mult timp in casa. Inconjoara-te cu oameni pozitivi.



HOROSCOP Daca esti Berbec singur si viata ti se pare searbada si plictisitoare, bazeaza-te pe prietenii apropiati pentru putina aventura. Fii spontan sub Luna in Varsator care va descuia cutia cu surprize frumoase. Sunt sanse sa te apropii de gasirea unei persoane speciale. Conversatiile cu oameni destepti ce gandesc ca tine vor fi pline de sens si placere. Ceea ce simti acum se va extinde in saptamanile urmatoare, deci colecteaza emotii pozitive si distreaza-te, Berbecule.



HOROSCOP TAUR Taurule, va trebui sa alegi spre ce evenimente te indrepti in acest weekend. Prioritatea principala iti va fi timp de calitate cu persoana iubita. Pune timp si atentie doar spre ce iti aduce implinire. Luna in Varsator sustine dezvoltari favorabile in relatia ta de cuplu. Comunicarea va fi puternica si eficienta.



HOROSCOP Daca esti Taur inca singur, intuitia iti va fi mai puternica in acest weekend, gratie influentelor astrale. Ai de ascultat cu atentie vocea interioara si vei gasi oportunitati in departamentul iubirii. Actuala atmosfera astrala iti va favoriza momente speciale, deci alege sa fii cu oamenii care conteaza cel mai mult pentru tine. o conversatie inteligenta plina de sens iti va hrani sufletul, Taurule.



HOROSCOP GEMENI Draga Gemeni, daca nu ai inca planuri pentru weekend, fii spontan si fa primul lucru ce iti trece prin minte. Uita sa faci planuri, tot ce ai nevoie este sa te bucuri de fiecare moment. Da drumul momentelor plictisitoare si condimenteaza putin lucrurile in viata ta. Luna in Varsator te indeamna sa iesi mai mult in exterior si sa fii in contact cu natura. Sentimentul de pace interioara iti va restabili energia pozitiva sufleteasca. Ai puterea sa implinesti orice idee gandesti.



HOROSCOP Daca esti inca singur, fii deschis la surprize in acest weekend. Mergi in exterior si accepta invitatiile sociale. Ai incredere ca energia ce te inconjoara te conduce mai aproape spre dorintele cele mai fierbinti. Reanalizeaza-ti scopurile personale de viitor sub supravegherea Lunii in vizionarul Varsator care iti creste vibratiile pozitive, deci da-ti voie sa fii mai aventuros.



