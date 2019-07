HOROSCOP de weekend 26-28 iulie. Schimbări radicale pentru zodii! Leii au parte de romantism, Capricornii sunt într-o perioadă de slăbiciune

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul weekend 26-28 iulie 2019 sub Luna in senzualul Taur si emotionalul Gemeni.



HOROSCOP. Taurul si Luna te indeamna sa incetinesti orice ritm si sa iti dedici putin timp sa ai grija de corpul tau si de planeta. Acest semn senzual si pamantesc te invita sa apreciezi lumea fizica si taramul celor cinci simturi. Mergi prin padure, prin parc, lucreaza in gradina, mergi la un masaj sau asculta muzica linistitoare si hranitoare pentru suflet. Aceasta este o Luna blanda, moale, odihnitoare si reflectiva, dandu-ne un timp de a practica doar a fi, pur si simplu.

HOROSCOP. Ca tot este vorba de a planta, acum poti planta seminte noi spirituale nu doar fizice, cum ar fi bazele unui proiect sau vis ce sta in asteptare de mult timp. Luna ne ghideaza emotiile, iar Taurul ne ajuta sa simtim usurinta unui mod de trai mai armonios. Este o energie mai soft care pune prioritate pe confort, rasfat, chiar lux.

Putem folosi energia Taurului ca un timp de stabilizare, de concentrare sau pe a crea siguranta in vietile noastre. Acum, oricat de mult de munca este, intotdeauna va fi timp sa te opresti si sa te bucuri de tine si de viata ceva mai mult.



HOROSCOP. Atunci cand Luna se misca prin Gemeni, indiferent de cum ne simtim in mod normal, acum ne putem simti risipit in toate directiile. Astrologii caracterizeaza personalitatea Lunii in Gemeni drept usor de distas, greu de concentrat cand sunt mereu atatea alte lucruri care ii pot atrage atentia!

HOROSCOP. Fiecare eveniment in sine pare cel mai semnificativ pentru noi atunci cand suntem cu Luna sub Gemeni, si cu toate acestea fiecare ia pe rand locul sub lumina reflectoarelor apoi dispare rapid din atentie. Foloseste-te de atmosfera creata de Luna in Gemeni daca ai nevoie de energia si sustinerea astrala ca sa te razgandesti cu privire la orice aspect sau sa vezi si un alt aspect al unei probleme in care esti blocat.

HOROSCOP. Atunci cand Luna tranziteaza sectorul Gemeni, oamenii nascuti sub Gemeni vor avea zile excelente insa cei nascuti in semnul zodiacal opus, Sagetatorii, trebuie sa fie atenti pentru ca perioada este mai delicata pentru ei. Cu Luna sub Gemeni, starile de spirit superficiale domina in loc de concentrarea temeinica de zi de zi. Schimbarile rapide de emotii si toane genereaza o flexibilitate chiar necesara in comportament. Luna sub Gemeni dezvaluie partea sociabila din oameni chiar si in cei mai rezervati si antisociali si ii deschide spre tot felul de forme de comunicare.

HOROSCOP. Iata mesajul acestui weekend sub Luna in Taur si Gemeni pentru fiecare zodie:

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Gandeste-te la toate lucrurile mici despre care esti convins ca sunt gresite din viata ta. Intoarce in favoarea ta scenariul lipsei de incredere si preia controlul actiunilor tale. Distreaza-te in acest weekend, sarbatoreste schimbarea. Vei descoperi cat de multi oameni te plac, iar daca esti singur, pregateste-te de ceva intens.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Acasa este locul in care tu te simti confortabil. Iti umpli frigiderul cu gustari savuroase si bauturi fine si iti place sa fii inconjurat de cei dragi, familie si prieteni. Ai nevoie de o perioada de relaxare pentru a mai uita de grijile constante pe care ti le faci, mai ales cu situatii pe care nu le poti controla. Fa ceva ce-ti place, poate sa redecorezi casa, pentru a te deconecta. Nu incepe niciun proiect nou inainte ca Mercur sa iasa din retrogradare.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai nevoie de putin timp pentru tine si pentru implinirea nevoilor tale. Asta nu inseamna ca esti egoist sau nepasator. De fapt, e tocmai invers. Pentru ca iti pasa de ceilalti si de nevoile lor, trebuie sa fii in forma maxima ca sa-i ajuti. Fa ceva pentru sufletul tau, citeste, odihneste-te. Fii mai sociabil, distreaza-te, relaxeaza-te. Urmeaza-ti visul! Daca esti singur, sunt sanse mari ca weekend-ul sa te aduca mai aproape de jumatatea ta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.