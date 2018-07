Horoscop de weekend, 6 - 8 iulie. Zile magice pentru câteva zodii

Pregateste-te pentru un weekend magic si benefic, intrucat Luna in descrestere este in Berbec jumatate de weekend si in Taur cealalta jumatate. Avem asadar entuziasm, energie, viteza, inceputuri fulminante nerabdatoare urmate de pace, impamantare, simturi, gatit, rasfat, stare de bine. Acestea sunt starile pe care ni le ofera tranzitul Lunii in aceste 3 zile.

Iata o combinatie benefica de care avem nevoie pentru simturile si sufletul nostru, pe fondul a 5 astre retrograde la acest moment !

Luna este cel mai apropiat astru de Pamant si ne defineste si influenteaza major starile emotionale, drept pentru care a-i cunoaste tranzitul este important.

Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te calatorie!

Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Primim de la Luna in Berbec o mare energie ce ne propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte acum.

