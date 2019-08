HOROSCOP DRAGOSTE 1 AUGUST. Fecioarele trebuie să tragă linie între viața profesională și personală, Berbecii comunică excelent cu partenerii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 1 AUGUST. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 1 AUGUST 2019. Inceput de luna in forta, cu Mercur care iese din retrograd si cu Luna Noua in Leu. Avem ocazia sa facem un pas mare si curajos spre inainte! Este prima Luna Noua in Leu care nu este si cu o eclipsa. Este prima data din ultimii ani in care simtim ca o normalitate revine in relatii. Nu fi, insa prea grabit sa sari inainte, ia-o usurel pentru ca Mercur are nevoie de macar o saptamana sa isi ajusteze directia din retrograd in direct.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 AUGUST. Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta de cuplu va avea numai de castigat daca oferi mai mult jumatatii tale. Comunicarea este cheia. Daca esti singur, s-ar putea sa fii surprins placut de cineva de la munca.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Deschide-ti fereastra iubirii tale pentru a lasa sa intre aer proaspat. Briza proaspata imbunatateste relatia de cuplu si de revigoreaza si pe tine. Este o zi numai buna pentru a o petrece impreuna cu jumatatea ta. Daca esti singur, accepta invitatia de a iesi in oras diseara. Distreaza-te impreuna cu prietenii pentru ca viata ti-a pregatit o surpriza placuta.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este o zi minunata pentru tine intrucat esti favorizat de stele. S-a intamplat sa simti ca in relatia de cuplu s-a adunat prea multa tensiune si ca esti pe cale sa izbucnesti? Aceasta este sansa ta sa pui lucrurile in ordine. In curand, problemele vor fi de domeniul trecutului. Singur? Printr-o conjunctura favorabila vei fi pus fata in fata cu persoana la care te gandesti non-stop in ultima vreme.

