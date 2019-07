HOROSCOP DRAGOSTE 1 IULIE. Berbecii trebuie să renunțe la gelozie, Gemenii își cimentează relația

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 1 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, LUNI 1 iulie 2019. Incepem una din cele mai intense saptamani din astrologia anului 2019. Avem unul dupa altul evenimente astrale de mare calibru si transformatoare de vieti: Marte intra in puternicul Leu sapte saptamani, Luna este Noua si are loc eclipsa totala de Soare in Rac, Venus intra in Rac si Mercur intra in stationarea retrograda. Esti pregatit pentru asa ceva?

HOROSCOP DRAGOSTE 1 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu ar putea fi chiar intensa daca ai putea renunta la gelozia exagerata. Asculta ce iti spune partenerul! Daca esti singur, cineva din aturajul profesional ti-ar putea face curte. Desi ar putea merita riscul, pastreaza discretia pentru o vreme.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

A venit vremea sa acorzi mai multa atentie parteneruli de cuplu, sa vorbesti mai mult despre sentimentele tale si sa vezi ce se poate face pentru viitor. Daca esti singur, ai sansa sa intalnesti o persoana potrivita pentru sufletul tau. Te asteapta surprize placute!

HOROSCOP DRAGOSTE 1 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar trebui sa vorbesti mai mult despre sentimentele tale si sa-ti declare mai des dragostea. Partenerul de cuplu se poate simti in siguranta si se poate deschide la fel de mult. Ceea ce va contribui din plin la cimentarea relatiei. Daca esti singur, cineva de la locul de munca te-ar putea invita in oras. Poate ca nu este indicat sa refuzi!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.