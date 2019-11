HOROSCOP DRAGOSTE 1 NOIEMBRIE. Balanțele se luptă pentru dominație în cuplu, Capricornii trebuie să spună ce simt

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 1 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de dragoste pentru azi VINERI 1 NOIEMBRIE 2019. Planeta iubirii Venus se muta din Scorpion in Sagetator, ridicand nivelul relatiilor spre optimism si libertate. Venus in Scorpion a facut ca viata sa nu fie nicicum mai intensa de atat, mai ales in relatii. Totul a fost personal, intim, profund, pentru unii cu satisfactie, pentru altii cu transformari, insa totul a fost intens, prea intens. Este suficient. Incepand de acum, aproape toata luna noiembrie, relatiile se vor transforma pentru ca incepe perioada in care dorim libertate. Ce presupune acest lucru in amor vei afla in continuare.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 1 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Cand este vorba despre viata personala nu ar fi o idee buna sa tii scorul la ceea ce faci tu si ce face partenerul de cuplu. Doar asa puteti petrece timp de calitate impreuna, fara ca vreunul dintre voi sa fie stresat. Esti singur? Magnetismul sexual se afla la cote inalte, asa ca foloseste-l cu intelepciune.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Contextul astral favorizeaza viata amoroasa. Petrece timp de calitate alaturi persoana iubita si nu vei regreta. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, ai putea intalni chiar azi o persoana care sa-ti faca inima sa bata mai repede. Arata-te in adevaratele tale culori si nu vei regreta. Personalitatea ta sensibila va da lovitura.

HOROSCOP DRAGOSTE 1 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Stelele zambesc din punctul de vedere al vietii de cuplu. Vei petrece o seara minunata alaturi de persoana draga inimii tale. Si daca esti singur, in aer pluteste un sentiment de bine care iti garanteaza o zi de exceptie alaturi de prietenii tai.

