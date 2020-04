Horoscop dragoste 10 aprilie 2020. Taurii spun cu adevărat ce simt, Berbecii s-ar putea îndrăgosti

Doua minti sunt mai bune ca una azi. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie.

Horoscop dragoste 10 aprilie 2020 pentru Berbec

Fii mai deschis in ceea ce priveste sentimentele tale. Arata-le celor dragi ce simti pentru ei, in special partenerului de cuplu. Daca esti singur, poti fi surprins de un coleg sau un partener de colaborare care iti face curte. Nu spune nu din start, dar nici nu risca prea mult cariera, in caz ca nu functioneaza o relatie. Paseste cu atentie pe acest teren.

Horoscop dragoste 10 aprilie 2020 pentru Taur

Este o zi excelenta pentru a-ti deschide inima in fata partenerului si sa-i spui tot ce te deranjeaza. Este singura modalitate pentru a evita inrautatirea lucrurilor si sa imbunatatesti lucrurile dintre tine si jumatatea ta. Esti singur? Nu-ti pierde speranta. Ramai pozitiv si fii proactiv. Spune-i persoanei de care esti indragostit ce simti.

Horoscop dragoste 10 aprilie 2020 pentru Gemeni

Relatia de cuplu intra intr-o noua faza si te simti minunat. Pastreaza flacara pasiunii aprinsa si arata-i partenerului ce simti. Daca esti singur, pastreaza-ti moralul ridicat. Desi este dificil, poti socializa cu prietenii, cu rudele, vorbeste mai des cu ei.

