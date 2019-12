HOROSCOP DRAGOSTE 10 DECEMBRIE. Gemenii iau decizii importante azi, Balanțele se întorc la o persoană din trecut

HOROSCOP DRAGOSTE 10 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 10 DECEMBRIE 2019. Mercur in Sagetator face trigon cu Chiron aflat in Berbec, ceea ce da cuvintelor un inteles profund. Au loc discutii importante, in care adevarul este vital. Jupiter si Chiron au deschis portalul adevarului si al vindecarii, in timp ce Mercur iti da aripi sa razbesti. Spune ce ai pe suflet!

HOROSCOP DRAGOSTE 10 DECEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 10 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu se imbunatateste simtitor, dar, inainte de asta, va trebui sa preiei initiativa. Nu te mai concentra exclusiv pe cariera. Fa-ti timp pentru partener si pentru lucrurile care iti plac cu adevarat. Daca esti singur, este o perioada buna sa faci prima mutare inspre persoana care te atrage. Pune cartile pe masa si joaca cinstit!

HOROSCOP DRAGOSTE 10 DECEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nici macar sa nu incerci sa rezolvi ceva azi. Situatia e atat de incalcita incat ai nevoie de claritate. Relaxeaza-te si distreaza-te alaturi de partener. Daca esti singur, nu te impovara cu griji si cu scenarii diverse. Incearca sa fii mai deschis, sa iesi mai des si sa intalnesti oameni noi.

HOROSCOP DRAGOSTE 10 DECEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu ezita sa iei decizii importante azi. E o zi perfecta pentru a clarifica anumite situatii din relatia de cuplu. Daca partenerul este pregatit pe deplin sa te accepte asa cum esti, va merge alaturi de tine. Daca esti singur, nu-ti mai plange de mila! Poate ca ar fi mai bine daca ai accepta invitatiile in oras ale prietenilor. Cum crezi ca vei putea cunoaste potentiali parteneri? Actioneaza!

