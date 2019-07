HOROSCOP DRAGOSTE 10 IULIE. Leii au parte de o noapte fierbinte, Săgetătorii sunt în armonie cu partenerul de viață

Foto: Pexels.com

HOROSCOP DRAGOSTE 10 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 10 IULIE 2019. Soarele este in conjunctie cu Nodul lunar Nord aflat in Rac si te ajuta sa primesti ghidarea de care ai nevoie in dragoste. De asemenea, Soarele urmeaza sa faca un trigon cu super-visatorul Neptun si te predispune la o stare euforica si romantica. Lasa dragostea sa intre in inima ta. Fii deschis!

HOROSCOP DRAGOSTE 10 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te afli intr-o dispozitie romantica asa ca este momentul oportun sa intaresti relatia cu jumatatea ta. Fa-ti timp si impartaseste-i sentimentele tale si, mai presus de orice, asculta-l cu atentie. Daca esti singur accepta invitatia in oras primita de la un prieten. Nu stii de unde poate sari iepurele.

HOROSCOP DRAGOSTE 10 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai o zi minunata alaturi de jumatatea ta. Alegeti sa va implicati in activitati care va plac amandurora. Nu lasa lucrurile marunte sa va strice buna dispozitie. Daca esti singur, permite-ti sa stralucesti. Miracolele se pot intampla oricand.



HOROSCOP DRAGOSTE 10 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa iti dezvalui partea delicata azi. Intra in starea romantica si vei deveni irezistibil pentru jumatatea ta. Este exact ce trebuie sa faci pentru a neutraliza faptul ca ai fost mai rece in ultima vreme. Fricile si ezitarile au fost cele care te-au tinut pe loc si te-au facut sa te inchizi in tine. Daca esti sigur, iesi din casa. Intalneste-te cu prietenii, petreceti o seara pe cinste in oras. Iar daca va aparea si o persoana interesanta, cu atat mai bine.

