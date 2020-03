HOROSCOP DRAGOSTE 10 MARTIE. Berbecii ar trebui să petreacă o zi de neuitat, Racii sunt în armonie

HOROSCOP DRAGOSTE 10 MARTIE. Doua semne super-rationale care vor gasi cele mai rationale solutii pentru probleme. Fecioara este umila si practica, gata oricand sa gaseasca solutii eficace si foarte la indemana. Varsatorul este dramatic si revolutionar, gata pentru idei care sa schimbe lumea. Si, cum doua capete sunt intotdeauna mai bune decat unul, Luna face trigon cu Saturn cel responsabil. Deci, zarurile au fost aruncate!

HOROSCOP DRAGOSTE 10 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 10 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata de cuplu, arata-i jumatatii tale cat de mult o iubesti si petreceti impreuna o zi de neuitat. Asteapta-te la o noapte fierbinte. In cazul in care esti singur, vei atrage toate privirile asupra ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 10 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Treci printr-o perioada frumoasa a vietii tale, mai ales daca te afli intr-o relatie de cuplu. Dragostea si intelegerea va ajuta sa va simtiti calmi si increzatori. Daca esti singur este timpul sa te deschizi in fata celorlalti. Iesi in oras, pentru ca doar asa iti poti gasi jumatatea. Ai tot ce trebuie pentru a te implica intr-o poveste de dragoste.

HOROSCOP DRAGOSTE 10 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai sansa unei conversatii constructiv cu partenerul de cuplu, ceea ce va imprastia norii negri care se adunasera deasupra relatiei voastre. Planetele iti zambesc, asa ca ia initiativa si mergi inainte. Daca esti singur esti pregatit pentru a intalni o persoana noua care sa-ti lumineze viata.

