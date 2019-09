HOROSCOP DRAGOSTE 10 SEPTEMBRIE. Săgetătorii trebuie să fie atenți la partener, Vărsătorii clarifică lucrurile în relație

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 10 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 10 septembrie 2019. Incepe o saptamana speciala in care avem Luna plina in Pesti iar doua planete personale importante pentru noi, Venus si Mercur, parasesc zodia Fecioara, schimband registrul energetic. Insa pana atunci, astazi au loc doua aspecte astrale norocoase, doua trigoane, de care e bine sa stim si sa profitam. Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Ce inseamna pentru noi acest lucru ?

HOROSCOP DRAGOSTE 10 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta sentimentala este incercata de turbulente asa ca este imperativ necesar sa ai o discutie cu partenerul de cuplu astfel incat sa descoperiti impreuna principalele probleme si apoi sa gasiti o modalitate de rezolvare a lor. Daca esti singur, vei intalni multe persoane interesante, iar una dintre ele s-ar putea dovedi a fi sufletul tau pereche.

HOROSCOP DRAGOSTE 10 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu mai pretinde ca totul este lapte si miere in relatia ta de cuplu. Este timpul sa infrunti problemele si sa recunosti adevarata dimensiune a lucrurilor care te deranjeaza. Doar asa vei putea rezolva totul, iar apoi relatia ta se va indrepta in directia potrivita. Singur? Sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva care iti va da intreaga viata peste cap.

HOROSCOP DRAGOSTE 10 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata ta de cuplu exista riscul sa apara o disputa din cauza ca partenerul ar putea interpreta gresit spusele tale, ori tu sa te enervezi si sa zici ceva ce vei regreta mai tarziu. Asa ca tine-ti in frau firea apriga pentru a avea o zi cat de linistita se poate. Daca esti singur, iesi si incearca-ti norocul. Dragostea ar putea fi mai aproape decat iti imaginezi.

