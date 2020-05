Horoscop dragoste 11-17 mai 2020. Berbecii au o săptămână excelentă, Săgetătorii experimentează sentimente intense

Rar se intampla ca trei planete sa isi inceapa stationarea retrograda una dupa alta. Venus, Saturn si Jupiter vor face asta! Da, este un eveniment pentru ca vorbim de trei planete cu miza pentru noi, deci ne putem astepta la noi energii.

Horoscop dragoste Berbec

Urmeaza o saptamana buna pentru tine din punctul de vedere al relatiei de cuplu de vreme ce ti se ofera sansa de a te apropia mai mult de persoana iubita. Esti activ si doritor sa te implici alaturi de partener in tot felul de activitati. In timpul saptamanii, imaginea ta de sine se afla la cote destul de joase asa ca fii atent. Iar daca esti singur, fii mai abordabil Ai o multime de admiratori insa oamenii se tem sa te intre in vorba cu tine.

Horoscopul dragostei Taur

Vei avea o multime de coversatii placute cu partenerul, iar legaturile dintre voi devin mai trainice ca oricand. Bucura-te de atmosfera placuta, insa restrage-ti entuziasmul pentru ca nu intotdeauna aduce rezultatele asteptate. Spre finalul saptamanii, atmosfera va fi incinsa in cuplu. Singur? Este momentul sa abordezi persoana de care esti interesat.

Horoscop dragoste Gemeni

Profita de aceasta saptamana pentru a aduce o gura de aer proaspat in relatia de cuplu. Influentele pozitive te fac mai spontan si onest. Poti discuta lucrurile importante cu partenerul si sa rezolvati problemele care va derajeaza in cuplu. Esti singur? Asteptarile tale sunt la un nivel mult prea ridicat. Daca nu schimbi ceva, vei ramane in continuare fara partener.

