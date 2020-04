HOROSCOP DRAGOSTE 11 aprilie 2020. Gemenii sunt agitați, Taurii vor să se impună

De-acum, Mecur se muta in Berbec, iar totul va fi pe bune. Ca sa nu mai spunem de Luna in Sagetator care da liber adevarului.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop dragoste 11 aprilie 2020 pentru Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Pot aparea momente de tensiune in relatia de cuplu. Renunta la frustrari si spune ce doresti cu adevarat. Foloseste un ton cat mai putin acuzator, pentru a nu periclita relatia. Daca esti singur, nu purta discutii care nu te duc niciunde. Concentreaza-te pe ce doreste inima ta cu adevarat.

Horoscop dragoste 11 aprilie 2020 pentru Taur (20 aprilie – 20 mai)

Atat tu cat si jumatatea ta incercati sa va impuneti unul in fata celuilalt. Fiecare are propria sa lista de prioritati. Insa nu aceasta este cea mai potrivita directie in care sa evolueze o relatie. Mai bine este sa va asezati la masa si discutati pe indelete si sa gasiti impreuna o solutie. Apoi sa va stabiliti un scop comun si sa colaborati ca echipa pentru a-l atinge. Singur inca? Dragostea nu va intarzia prea mult. Poate aparea de unde te astepti mai putin.

Horoscop dragoste 11 aprilie 2020 pentru Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa ramai in stare de alerta azi. Sunt multe oportunitati care vor duce la imbunatatirea relatiei de cuplu. Fii mai dinamic. Daca esti singur, poti incerca flirtul online. S-ar putea sa intalnesti persoane interesante care sa iti mai alunge din plictiseala.

