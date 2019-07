HOROSCOP DRAGOSTE 11 IULIE. Berbecii se simt sexy, Taurii se gândesc la oficializarea relației

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 11 IULIE 2019. Trigonul Soare-Neptun retrograd te predispune la romantism. Iubirea iti invadeaza inima si esti gata sa-ti urmezi visurile. Trigonul Marte-Chiron si cuadratura Marte-Uranus vin sa mai aranjeze putin din haos. Vei resimti totul ca pe o alarma care te pune in fata unui arc electic. Ceri vindecarea ranilor tale. Ceri iubire neconditionata, ceri inspiratie. Dar, oare ceri imposibilul? Numai timpul va sti raspunsul.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IULIE. Insa astrele sunt de partea ta si te indeamna sa incerci ceva nou. Poate o abordare neconventionala poate fi cheia succesului.



HOROSCOP DRAGOSTE 11 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Azi te simti sexy, ai odispozitie romantica. Termina repede sarcinile pe care lei ai la birou si restul timpului dedica-l partenerului de cuplu. Daca esti singur, iesi in oras diseara pentru ca astrele sunt de partea ta.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi perfecta pentru a discuta despre viitor sau sa va oficializati relatia. Este momentul pentru a incepe un nou si placut capitol din viata ta amoroasa. Daca nu ti-ai gasit inca marea dragoste, este bine sa stii ca se anunta o perioada pozitiva in care este pozibil sa intalnesti o persoana care iti va face inima sa cante de bucurie.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Fa un efort si explica-i jumatatii tale motivele pentru care te comporti asa cum o faci. Incearca sa fii clar in exprimare si deschis in legatura cu lucrurile care te deranjeaza. In acest fel, te vei simti in singuranta stiind ca partenerul iti este alaturi. Iar daca esti singur nu sta cu mainile in san. Iesi in lume. Te asteapta surprize minunate. Te-ai putea reintalni cu o fosta iubire fiind posibil sa reinnodati legatura.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO