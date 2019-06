HOROSCOP DRAGOSTE 11 IUNIE. Taurii iubesc înțelept, Gemenii au discuții serioase pentru stabilirea armoniei în cuplu

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IUNIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, marti 11 iunie 2019. Astazi Luna este in Balanta si avem ocazia sa aducem echilibru in iubire si relatii. Toata saptamana se afla sub imperiul evenimentului astral special ce apare o data la 13 luni: opozitia dintre Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, a cincea planeta de la Soare, cu insusi Soarele. Acest tranzit ne ajuta si pe noi cu oportunitati si energii benefice pentru implinirea dorintelor. Efectul sau dureaza, spun specialistii, aproape toata luna iunie!

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IUNIE. Iata previziunile pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IUNIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu trece printr-o perioada pozitiva si atmosfera este armonioasa. Tu si partenerul va inconjurati de lucruri frumoase care va dau o stare de bine. Daca esti singur, nu mai intra in defensiva. Risca putin mai mult, nu ai nimic de pierdut!

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IUNIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Iubesti intelept, iar asta se vede la fundatia relatiei tale. Partenerul este fericit si multumit de ceea ce ati construit impreuna. Daca esti singur, norocul este de partea ta. Fa prima mutare si spune-i persoanei pe care o indragesti ce simti pentru ea.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 IUNIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Discutii serioase acum vor contribui la stabilirea armoniei in cuplu de maine. Fa-ti curajul si spune ce ai pe suflet. Atentie, insa, la modul in care o faci. Daca esti singur, schimba-ti abordarea si vei vedea imediat rezultatele. Vei gasi dragostea mai repede decat iti inchipuiai.

