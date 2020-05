Horoscop dragoste 11 mai. Gemenii iau decizii în viața amoroasă, Leii sunt romantici

Este un moment puternic ce aduce o schimbare solida si de impact social. Da, Saturn intra retrograd o data pe an dar intr-un climat astrologic mai usor decat in acest an. In 2020, stationarea sa retrograda coincide cu relaxarea graduala a restrictiilor de izolare ce s-au format tot sub tutela lui.

Horoscop dragoste 11 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Comunicarea cu partenerul este de preferat decat sa te inchizi in tine si sa nu-i spui ce te deranjeaza. Ai abilitatea de a gasi solutii la orice problema ai intampina. Daca esti singur, nu-ti fie teama sa abordezi persoana de care esti atras.

Horoscop dragoste 11 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu trece printr-o perioada infloritoare. Ai grija, totusi, sa nu lasi detaliile insignifiante sa-ti strice buna dispozitie. Orice relatie are nevoie din cand in cand de un plus de energie, iar daca nu faci asta in timp util vei avea de pierdut. Singur? Azi poti cunoaste o persoana interesanta. Da dovada de buna vointa si ai incredere ca lucrurile vor merge bine.

Horoscop dragoste 11 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este momentul sa iei o decizie in viata amoroasa. Esti pregatit sa pui capat acestei relatii? Sau esti gata sa lasi trecutul in spate si sa incepi un nou capitol alaturi de persoana iubita? Depinde numai de tine. Trebuie sa rezolvi o anumita problema si sa o iei de la capat. Esti singur? Stelele iti zambesc si iti ofera sansa unei povesti de dragoste.

