HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. Taurii se simt frustrați, Săgetătorii trebuie să se implice în activități împreună cu partenerul

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 11 noiembrie 2019. Mercur retrograd este in conjunctie pentru ultima data cu Soarele pe anul 2019, fiind un punct puternic de cotitura in astrologie. Este timpul sa gandim ganduri noi, inspirate de lumina Soarelui!

HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. Este inca devreme sa si vedem imaginea completa a ce gandim, deci deocamdata sa fie discretie si sa lasam aceste idei noi sa prinda radacini. Luna e in Taur si se pregateste pentru o Luna plina fantastica si benefica maine, un moment de claritate si recompensa.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Rezerva-ti timp pentru relaxare. Relatia de cuplu reprezinta oaza ta de liniste, in care poti aprecia lucrurile frumoase. Daca folosesti corect imaginatia si pasiunea, poti intari intimitatea in cuplu. Esti singur? Este momentul sa iti iei inima in dinti si sa abordezi persoana pe care ai pus ochii. Cine stie cum vor decurge lucrurile? S-ar putea chiar sa fie inceputul unei frumoase povesti de dragoste.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca, in viata amoroasa, esti convins ca oferi mult mai mult decat primesti atunci nu e de mirare ca te plangi si te simti frustrat. Asa ca discuta deschis cu partenerul de cuplu. Este singura cale prin care sa gasiti o solutie care sa va multumeasca pe amandoi. Daca esti singur, bucura-te de flirturile zilnice si nu incerca sa te implici in ceva mai serios pentru ca te-ai putea confrunta cu dificultati majore.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este nevoie de efort si timp pentru ca relatia de cuplu sa se imbunatateasca semnificativ. Daca, insa, renunti la pesimism, in curand vei gasi cele mai bune solutii la orice problema. Singur? Vei cunoaste cateva persoane interesante si, totodata, atragatoare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.