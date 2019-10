HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. Balanțele trebuie să fie răbdătoare cu partenerii, Berbecii au nevoie de o discuție serioasă cu jumătatea lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 11 OCTOMBRIE 2019. Luna este in Pesti, la doar doua zile distanta de Luna plina in Berbec de duminica 13 octombrie si astazi ne ofera, practic, o zi libera de energii stresante astrale. Este Vineri si Luna in Pesti ne transmite ca nu avem ce incepe azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. Azi e o zi buna sa visam cu ochii deschisi, sa ne pregatim pentru ceva, sa simtim pace si liniste. Starea ne poate fi mai aeriana, visatoare, moale. Stelele ne spun sa ne relaxam, sa ne abandonam intr-o poveste frumoasa de dragoste, intr-o prietenie, intr-o calatorie sau macar intr-un vis. Putem sa ne bucuram de culorile toamnei, sa fotografiem lucruri frumoase, sa pictam, sa petrecem timp langa o apa sau sa stam si sa ne uitam pe geam, pur si simplu.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. Iata previziunile astrale pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul cel mai bun pentru o discutie onesta cu persoana iubita despre ce isi doreste fiecare de la relatia de cuplu. Daca rezultatele nu sunt cele dorite de tine, intreaba-te daca merita sa mai ramaneti impreuna. Vei descoperi ca, indiferent de ce decizi, vei fi fericit. Daca esti singur ar trebui sa discuti cu prietenii despre ce iti doresti. Nu stii niciodata unde vor duce aceste discutii.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Cand vine vorba despre dragoste, trebuie sa stii ca viata iti pregateste o surpriza. Indiferent ca esti sau nu intr-o relatie serioasa, planifica o seara romantica si fa tot ce poti pentru a te bucura de aceasta vibratie minunata. In acest fel iti vei imbunatati atat buna dispozitie cat si increderea de sine.

HOROSCOP DRAGOSTE 11 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Inceteaza sa-ti ignori si neglijezi jumatatea si incearca s-o privesti intr-o lumina noua. Nu te mai impotmoli in detaliile nesemnificative, nu-ti mai critica partenerul si nu mai face din tantar armasar. Daca esti singur, nu sta inchis in casa. Stelele sunt de partea ta si favorizeaza intalnirile cu oameni noi. Asadar, nu este exclus ca o persoana interesanta sa intre in curand in viata ta.

