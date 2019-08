HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. Săgetătorii au parte de o seară romantică, Berbecii trebuie să fie atenți la persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 12 august 2019. Incepe o saptamana cu o energie puternica si pe alocuri tensionata. Uranus, planeta rebela si imprevizibila, isi incepe tranzitul retrograd pana in ianuarie 2020 in Taur, primul retrograd in Taur din ultimii 80 ani. Luna este plina in Varsator si ne aduce o zi plina de neconventional si surprize, iar Marte planeta actiunii si energiei va intra in Fecioara, dand startul perioadei in care energia Fecioarei va domina pe toata lumea pentru ca vor mai fi planete aici!

HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. Uranus este aducatorul haosului, insa un tip de haos foarte special si eliberator.

Azi este ziua in care marele Jupiter este deja in miscare directa dupa 4 luni de retrograd si in care Uranus incepe miscarea inversa in retrograd. Cand doua planete asa de mari isi schimba directiile, noi simtim cu siguranta. Daca ai o stare mai confuza, asteapta sa treaca, in mare parte de datoreaza acestui aspect special de pe cer.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. Iata ce va rezerva astrele in amor, in functie de zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Persoana iubita are nevoie de maxima ta atentie. In ultima vreme nu a mai fost o prioritate pentru tine si ti-ai lasat partenerul deoparte. Este timpul sa fii alaturi de el si fa tot posibilul sa nu fie prea tarziu. DAca esti singur, fii mai deschis sa intalnesti oameni noi. Nu te inchide in tine!

HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te-ai confruntat cu o perioada stresanta in ultima vreme si sunt sanse sa-ti fi neglijat familia in tot acest timp. Nu iti impovara partenreul cu lucruri care nu este responsabil direct, dar gaseste o cale sa-i spui ce se petrece cu tine. Daca esti singur, poate ca ar trebui sa-ti schimbi abordarea fata de anumite persoane din anturajul tau. Nu se stie niciodata ce-ti rezerva viitorul! Succes!

HOROSCOP DRAGOSTE 12 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Daca esti implicat intr-o relatie, ar fi indicat sa iti rezervi ceva timp si pentru tine. Nu trebuie sa iti ignori partenerul, insa e nevoie sa-ti pui pe primul plan pasiunile si visurile. Evita conflictele, adopta o atitudine Zen si ramai calm. Daca esti singur, spune-i persoanei pe care o iubesti ce simti.

