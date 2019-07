HOROSCOP DRAGOSTE 12 IULIE. Leii sunt tensionați din cauza partenerului, Scorpionii trebuie să discute sincer cu jumătățile lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 12 IULIE. Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, VINERI 12 IULIE 2019. Luna iese din Scorpion si se pregateste sa intre in Sagetator. Esti pregatit de aventura? De ce vrei sa scapi azi? Profita de aceste momente de dinainte de eclipsa de Luna de peste patru zile si scapa de tot ce te tine pe loc. Iesi mai mult in natura, spune ce ai pe suflet, asa cum ii place Sagetatorului. In plus, Luna in Sagetator face trigon cu Marte retrograd in Leu. Adevaruri eliberatoare ies la iveala. Acum ca te simti mai usurat, vrei mai multa aventura. Distreaza-te si vindeca-ti ranile!

HOROSCOP DRAGOSTE 12 IULIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa faci schimbarile necesare in relatia de cuplu. Ia initiativa si schimba tot ce nu-ti convine. Daca esti singur si iesi in oras diseara sunt sanse mari sa intalnesti o persoana foarte interesanta.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 IULIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Adopta o atitudine pozitiva si scapa de gandurile negative daca vrei sa ai o relatie de cuplu functionala. In cazul in care esti singur ai putea cunoaste o persoana interesanta astazi. Insa trebuie sa analizezi cu atentie pentru a determina daca merita sau nu sa investesti timp in ea. Te atrage persoana respectiva? Nu fa niciun pas inainte de a sti ce vrei cu adevarat.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 IULIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Te descurci excelent in evitarea implicarii in discutii nesfarsite care nu vor face decat sa va simtiti rau, atat tu cat si jumatatea ta. Mai bine planificati o seara romantica numai pentru voi doi. Daca esti singur, iesi cu prietenii si incercati ceva nou in aceasta seara. Este tot ce-ti trebuie pentru a te revitaliza.

