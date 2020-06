Horoscop dragoste 12 iunie. Gemenii sunt copleșiți de stres, Săgetătorii sunt într-o stare foarte bună

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie :

Horoscop dragoste 12 iunie. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai realizat, in cele din urma, ca relatia de cuplu nu merge exact in directia pe care o doresti. Acum trebuie sa vorbesti deschis cu persoana iubita astfel incat sa gasiti impreuna cele mai solutii la problemele cu care va confruntati. Singur? Fii mai atent la felul in care arati. Asa iti vei creste increderea in fortele proprii si, totodata, vei fi in starea in care sa mergi sa obtii ce-ti doresti.

Horoscop dragoste 12 iunie. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai prostul obicei sa-ti invinovatesti parterul de toate grijile si dezamagirile tale si din aceasta cauza relatia voastra merge din rau in mai rau. Iar tu nu-ti doresti asta. Trebuie sa-ti schimbi atitudinea si sa tii deoparte de relatia de cuplu ingrijorarile zilnice. Daca esti singur, iesi in aceasta seara. Zeita Fortuna este de partea ta.

Horoscop dragoste 12 iunie. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Te confrunti azi cu dispute si neintelegeri in viata personala. Atat tu cat si persoana iubita pareti coplesiti de stresul de zi cu zi. Arfi bine sa va calmati si sa nu ridicati vocea. In caz contrar, fiecare dintre voi ar putea spune lucruri pe care sa le regretati mai tarziu. Nu ti-ai gasit inca jumatatea. Iesi in oras, chiar daca nu ai chef. Nu vei fi dezamagit.

