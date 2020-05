Horoscop dragoste 12 mai. Taurii au discuții pasionale, Vărsătorii se relaxează alături de persoana iubită

Horoscop dragoste 12 mai. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Totul merge excelent in viata personala si acest lucru te face fericit. Tine deoparte negativitatea si fa tot ce depinde de tine pentru ca aceasta atmosfera sa ramana neschimbata pentru multa vreme. Trateaza-ti cu partenerul cu bunatate pentru ca merita. Esti singur? Ai curajul sa iesi din zona de confort. Abordeaza persoana care te-a cucerit. Norocul este de partea ta. Premiile sunt pentru indrazneti nu pentru persoanele umile.

Horoscop dragoste 12 mai. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Asteapta-te la discutii pasionale cu partenerul de cuplu indiferent de subiectul abordat. Incearca, totusi, sa fii cat se poate de diplomat si sa-ti pastrezi calmul. Daca esti in cautarea sufletului zambeste si deschide-ti larg bratele. Asa vei atrage in viata ta o persoana interesanta care iti va da, in sens pozitiv, intreaga viata peste cap.

Horoscop dragoste 12 mai. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

