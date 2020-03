HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. Gemenii trebuie să evite greșelile din trecut, Balanțele sunt confuze

HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. Mercur este direct de 2 zile insa nu la capacitate deplina, perioada de umbra post-retrograda dureaza pana pe 29 martie. Avem o luna in care informatiile inca pot crea confuzie, haos dar avem speranta de redresare la inceput de aprilie.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion. Indiferent de pret, este timpul sa facem ce e de facut, despre asta este Luna in Scorpion – de a ramane de neclintit in fata crizelor, oricat ar fi ele de mici, medii sau mari.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu este blocata intr-o rutina plictisitoare asa ca esti obosit si deprimat. Trebuie sa iei masuri urgente si sa indrepti lucrurile. Este nevoie de efort din partea amandurora, insa rezultatele va vor multumi din cale afara. Relatia voastra va fi revigorata si voi va veti simti in al noulea cer. Esti singur? Accepta orice invitatie ai primi si mergi sa te distrezi. Este tot ce ai nevoie pentru a-ti imbunatati starea de spririt.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg bine in viata personala. Tu si persoana iubita formati echipa perfecta, canalele de comunicare dintre voi sunt deschise, iar norii negri ce va amenintau s-au risipit. Daca, insa, esti singur pasiunea si sarmul personal vor da gata pe oricine. Vei cunoaste o multime de persoane asa ca increderea de sine va fi la cote inalte.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 MARTIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Circumstantele sunt ideale pentru ca tu si partenerul tau sa aveti o zi romantica. Stelele zambesc vietii tale amoroase asa ca ar trebui sa profiti la maximum de aceasta perioada si sa imbunatatesti relatia de cuplu. Singur? O dragoste din trecut iti va bate la usa, iar flacara iubirii se va reaprinde cu putere. Evita greselile de odinioara si totul va merge ca pe roate.

