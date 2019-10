HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. Capricornii se simt minunat, Taurii sunt irezistibili

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 12 OCTOMBRIE 2019. Venus cea iubitoare este in opozitie cu rebelul Uranus, facand din aceasta zi de sambata una total bizara cu relatii pline de surprize. Poti fi in locuri neobisnuite, vazand chipuri neobisnuite, mancand lucruri msi ciudate, cheltuind bani pe produse atipice. Poti fi cu ochii dupa o persoana ce te atrage dar nu este tipul tau. Totul e ciudat dar eliberator cu aceasta opozitie ! Iti face bine sa iesi din rutina!

HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. O atitudine dispusa sa experimentezi, fara atasamente te va ajuta cel mai bine, cel putin in iubire. Deschide-te spre nou si neasteptat. Chiar si daca este o toana trecatoare, sigur iti va alunga orice plictiseala si scutura orice obsesie. Sunt multi pesti in ocean, iti spune Venus si Uranus, nu face fixatie pe o singura persoana.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. Iata previziunile astrale pentru fiecare zodie:

HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Esti intr-o dispozitie propice dragostei, lucru care o umple de bucurie pe persoana iubita. Asadar, profita la maximum de aceasta zi, nu te lasa prins in capcana detaliilor, priveste maginea de ansamblu. Daca esti singur, permite-i personalitatii tale sa straluceasca si vezi rezultatele.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg bine in viata amoroasa. Stelele iti zambesc si te ajuta sa fii irezistibil asa ca se anunta o seara pe cinste. Tot ce ai de facut este sa-i arati jumatatii tale starea de spirit in care esti. Singur? Profita la maximum de libertate! In curand lucrurile se vor schimba.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 OCTOMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pacea domneste in relatia de cuplu, iar aceasta este o veste minunata. Te face sa te simti bine si exact de asta ai nevoie. Pregateste o atmosfera romantica,plina de iubire iar persoana iubita nu te va dejamagi. Nu ti-ai gasit jumatatea? Concentreaza-te mai degraba pe lucrurile care te fac sa te simti bine si nu daca o persoana este sau nu de partea ta. Chiar daca asta inseamna sa petreci timp de unul singur.

