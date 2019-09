HOROSCOP DRAGOSTE 12 SEPTEMBRIE. Peștii au parte de multă pasiune, Leii se pierd în detalii nesemnificative

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 12 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 12 septembrie 2019. astazi are loc o cuadratura intre Marte in Fecioara si Jupiter in Sagetator iar noi putem deveni, asa brusc, foarte plini de propria persoana ! “Sunt mai mare, mai destept, mai puternic” – poti gandi azi iar lista calitatilor personale poate sa nu se opreasca aici.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 SEPTEMBRIE. Pe cine vrei, de fapt, sa impresionezi? Nu incerca prea tare pentru ca nu convingi pe nimeni intr-o zi de nimic. Insa acesta este efectul acestei combinatii a energiei lui Marte cel razboinic, impulsiv, energic si Jupiter cel optimist : prea mult. Exista un prea mult din ceva, prea multa agresiune, prea mult antagonism, prea multa bravada. Mai putin este mai bine uneori dar cu siguranta nu e tema zilei de azi.



HOROSCOP DRAGOSTE 12 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Stresul sub care ai fost in ultima perioada te-a facut sa pui sub semnul intrebarii relatia ta de cuplu. Insa ar trebui sa intelegi ca nu din cauza jumatatii tale ai trecut printr-o perioada grea si ca nu ar fi corect sa arunci vina pe ea pentru problemele tale. Daca esti singur, este momentul sa te concentrezi si sa te decizi ce iti doresti.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Se aduna norii asupra relatiei tale de cuplu si singura modalitate de rezolvare este sa cooperezi cu persoana iubita si impreuna sa gasiti cea mai buna solutie. Discutati deschis si actionati ca o echipa bine sudata. In acest fel, va veti relaxa si va veti bucura de compania celuilalt. Esti singur? Cineva a pus deja ochii pe tine si va incerca sa te cucereasca. Da-i o sansa azi! Nu ai nimic de pierdut.

HOROSCOP DRAGOSTE 12 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Daca vrei sa ai o relatie de cuplu de succes invata cum sa te detasezi de grijile si problemele de zi cu zi si sa te concentrezi pe aspectele esentiale, pozitive ale vietii tale amoroase. Singur? Exista o persoana in cercul de prieteni pe care vei incepe sa o privesti cu alti ochi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.