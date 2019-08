HOROSCOP DRAGOSTE 13 AUGUST. Gemenii trebuie să facă planuri noi cu partenerii de viață, Balanțele singure găsesc persoana care le poate schimba viața

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 13 AUGUST. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 13 AUGUST 2019. Dupa ziua intensa de ieri in care Uranus, cea mai rebela, imprevizibila si socanta planeta, a intrat in stationare retrograda pana in ianuarie 2020, o data cu prima zi cu Jupiter iesit din retrograd, azi ne tragem sufletul si stam mai linistiti sub obladuirea Lunii in Capricorn.



HOROSCOP DRAGOSTE 13 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Stresul iti afecteaza negativ relatia de cuplu. Daca esti singur, o persoana din cercul de prieteni te suprinde cu o declaratie de amor. Da-i o sansa pentru ca nu ai nimic de pierdut. La birou te simti plin de energie si cu zeita Fortuna de partea ta nu-ti ese teama de nicio schimbare.

HOROSCOP DRAGOSTE 13 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg tot mai bine in relatia de cuplu atat timp cat ii dezvalui partenerului tot ce-ti trece prin cap. Este singura modalitate prin care tu si persoana iubita puteti avea o relatie bazata pe incredere. Esti singur? O persoana noua intra in viata ta si te simti revigorat. Poti obtine ceea ce vrei daca ramai calm si onest cu tine insuti.

HOROSCOP DRAGOSTE 13 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar trebuie sa fii constructiv cand este vorba despre viata ta personala. Esti capabil sa inlaturi toate problemele enervante care ti-au pus in pericol relatia de cuplu si sa faci planuri noi impreuna cu persoana iubita. Nu ti-ai gasit inca jumatatea? Nu intra in depresie. Cea mai buna modalitate de a obtine ceea ce vrei este sa actionezi cu determinare si curaj.

