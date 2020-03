HOROSCOP DRAGOSTE 13 MARTIE. Taurii pot obține ceea ce își doresc, Balanțele se încarcă cu optimism

13 Mar 2020 • 07:00

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 13 MARTIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 13 MARTIE 2020. Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion. Indiferent de pret, este timpul sa facem ce e de facut, despre asta este Luna in Scorpion – de a ramane de neclintit in fata crizelor, oricat ar fi ele de mici, medii sau mari. intr-o zi cu conotatii populare ce indeamna la atentie “vineri 13”, iata ca Luna in Scorpion da o atmosfera incredibil de sexy si ne indeamna sa nu ne luam dupa superstitii si vorbe fara sustinere.