HOROSCOP DRAGOSTE 13 NOIEMBRIE. Racii au probleme în cuplu, Peștii sunt plini de energie

HOROSCOP DRAGOSTE 13 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 13 noiembrie 2019. Suntem sub influenta benefica a Lunii pline in Taur de ieri care va mai tine cel putin o saptamana, dar si a lui Mercur retrograd. Implicarea lui Mercur in doua aspecte puternice, chiar daca el e retrograd acum, inseamna putere pentru noi: cuvintele rostite vor ajunge direct la tinta. Cuvintele ne vor fi pline de inspiratie si de reasigurare ca se poate, ca putem obtine ce vrem cu puterea vorbelor, ca putem construi poduri intre oameni, ca vorbele vindeca, hranesc si duc viata mai departe.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

HOROSCOP DRAGOSTE 13 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In acest moment, viata ta amoroasa se afla in echilibru. Daca, insa, simti ca se apropie un pericol reconecteaza-te cu partenerul de cuplu si petreceti timp de calitate impreuna. Esti singur? Trebuie sa te hotarasti daca ii acorzi sau nu o sansa persoanei care iti face ochi dulci.

HOROSCOP DRAGOSTE 13 NOIEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile sunt, cumva, intense din punctul de vedere al vietii de cuplu. Presiunea pe care ai simtit-o la birou a creat o distanta si intre tine si jumatatea ta. Tocmai de aceea, mai presus de orice trebuie sa gestionezi resentimentele persoanei iubite. Si cea mai buna modalitate de a rezolva problema este sa-ti pastrezi calmul si apoi cu rabdare sa gasesti cele mai bune solutii. Daca esti singur, daca iti schimbi modul de abordare ai sanse mari sa cuceresti persoana care ti-a atras atentia.

HOROSCOP DRAGOSTE 13 NOIEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Daca esti suspicios in legatura cu partenerul de cuplu, trebuie sa stii ca nu ai niciun motiv serios sa te comporti astfel. Asa ca incearca sa petreci timp de calitate impreuna cu jumatatea ta. nu ti-ai gasit sufletul pereche? Viata iti pregateste o surpriza placuta.

