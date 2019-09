HOROSCOP DRAGOSTE 13 SEPTEMBRIE. Balanțele petrec momente incredibile în compania partenerului, Gemenii se gândesc doar la succes

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP DRAGOSTE 13 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 13 septembrie 2019. Mercur si Venus se afla in ultima lor zi in zodia Fecioarei si sunt foarte aproape azi, in conjunctie, unindu-si beneficiile pentru noi. Primim o ultima sansa a acestei energii combinate intre Mercur, planeta comunicarii si gandirii, Venus, planeta relatiilor si iubirii, si Fecioara. Sa ne punem cea mai practica palarie si sa avem o discutie de conciliere cu cine iubim!

Afla in continuare ce aduc astrele in amor pentru fiecare zodie in parte!

HOROSCOP DRAGOSTE 13 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrurile au inceput sa se aseze in relatia de cuplu asa ca te poti bucura de cateva ore minunate si relaxante in compania persoanei iubite. Daca nu ai inca pe cineva, sunt sanse mari sa cunosti o persoana interesanta chiar azi.

HOROSCOP DRAGOSTE 13 SEPTEMBRIE. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu stai deloc bine din punctul de vedere al vietii amoroase intrucat tu si partenerul tau va indreptati in directia gresita. Nu face prea multi pasi inapoi si nici foarte multe compromisuri intrucat resentimentele se vor aduna si vei izbucni atunci cand te astepti mai putin. Nu-ti faci nici tie un bine si nici partenerului daca nu spui niciodata „NU”. O discutie onesta este chiar necesara pentru ca astfel nu va veti rani reciproc mai tarziu. Singur? O persoana abia cunoscuta iti va aduce zambetul pe buze.

HOROSCOP DRAGOSTE 13 SEPTEMBRIE. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Te lupti din rasputeri sa ai succes in viata si din aceasta cauza relatia de cuplu are de suferit. Ar fi mai bine sa vorbesti cu jumatatea ta si sa-i ceri sfatul si ajutorul. Astfel, vei realiza cat de norocos esti pentru ca face parte din viata ta. Esti singur? Fii pregatit sa primesti tot ce-ti poate oferi mai bun viata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.