HOROSCOP DRAGOSTE 14 AUGUST. Săgetătorii au parte de o seară plină de iubire, Fecioarele au nevoie de armonie în cuplu

HOROSCOP DRAGOSTE 14 AUGUST. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 14 AUGUST 2019. Frumoasa Venus este in conjunctie cu datatorul de viata Soare si ne umple lumea cu dragoste si frumusete. Conjunctia este acel aspect astral pe care il indragim pentru ca presupune ca doua planete sunt foarte aproape una de cealalta si isi unesc energiile si influentele benefice asupra noastra. Cu Venus si Soare azi, ambele fiind in Leul cel generos, relatiile stralucesc si devenim foarte dornici sa ne rasfatam cu in iubire. Te vei simti destul de regal pentru ca cele doua astre isi dau mana azi si vei dori sa fii tratat in aceasta maniera.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 AUGUST. Iata ce va rezerva astrele in amor, in functie de zodie.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 AUGUST. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrurile se schimba in bine in relatia de cuplu. Simti ca intimitatea dintre tine si jumatatea ta este in crestere si, totodata, ai senzatia ca poti vorbi cu ea despre absolut orice te deranjeaza. Iar acest lucru va apropie mai mult decat oricand. Daca esti singur, iesi si distreaza-te. O intalnire intamplatoare se poate transforma intr-o relatie serioasa.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 AUGUST. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata personala totul merge bine si te simti foarte apropiat de persoana iubita. Discutati despre lucrurile care va pasa si impartasiti-va reciproc sentimentele de gingasie care va anima pe amandoi. Singur? Azi este ziua potrivita in care sa-ti aduni curajul si sa vorbesti cu persoana pe care ai pus ochii.

HOROSCOP DRAGOSTE 14 AUGUST. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ar trebuie sa-ti schimbi atitudinea fata de partenerul de cuplu si sa rezolvati problemele intr-o maniera calma. In acest fel veti putea duce relatia voastra la un nivel superior. Insa, daca esti singur acum este momentul sa decizi ce vrei din punct de vedere sentimental. In acest fel vei putea obtine ceea ce iti doresti.

